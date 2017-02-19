特朗普訪波音再警告 嚴懲搬走生產線企業

（美国南卡罗莱纳18日综合电）美国总统特朗普周五带同两名年幼爱孙由白宫出发，乘坐空军一号飞往南卡罗莱纳州的波音公司厂房，出席该公司最新款客机波音787-10的揭幕仪式。期间他再次强调美国本土就业，警告如有企业解雇美国人而聘用外劳，将会受罚。

特朗普牵着孙女阿拉贝拉及孙儿约瑟的手，步上空军一号前往波音厂房，其女儿伊万卡及女婿库斯纳亦有随行。抵步后，特朗普在波音管理层的陪同下参观，并发表演说，其后登上787-10客机参观。由1940年代小罗斯福总统开始，几乎每位总统均会参观波音厂房，而特朗普是首位总统到访该间2009年落成的厂房。

特朗普在演讲中指，波音787-10是美国制造业即将复兴的证据，美国将会有更多的工厂就业机会。他归咎外国廉价劳工及贸易协议，令美国工厂就业机会流失，又自称是“美国就业及工业捍卫者”：“身为你的总统，我会尽我所能鼓动美国精神，让人才重新回到工作。这是我们的真言：买美国货，聘美国人。我们想要由美国人制造的美国货。”

特朗普再次警告，将会非常严格地执行贸易条例，停止外国在贸易中作弊；而将生产线搬至海外的国公司，将会面临“非常严厉”的惩罚。特朗普又与波音行政总裁米伦伯格谈笑风生，笑言要与波音先洽谈F-18战机的合约，似是向F-35战机生产商洛歇马丁施压。

有传媒将前总统奥巴玛5年前到访波音厂房的演说，与特朗普对比。当时奥巴玛称美国要就业流失做好准备，与特朗普的取态大相迳庭。有传媒亦揭露，其实波音787-10有大量机件亦是从南韩、英国等地制造。