特朗普習近平通電話　特朗普強調堅持「一中」

中国国家主席习近平（左）已经跟美国总统特朗普通上电话。（法新社资料照片）

（中国北京10日综合电）中国最新消息报道，中国国家主席习近平已经跟美国总统特朗普通上电话，习近平感谢特朗普信函中的节日祝福，特朗普则说，美中高层保持沟通非常重要，两国元首同意保持密切联系，并期待早日会晤。中国央视新闻宣称，习近平“赞赏”特朗普强调美国坚持奉行一中政策。白宫的声明则说，特朗普是在习近平的要求下，提到美国的“一中”原则。

根据中国央视新闻的报道，习近平在通话中指出，特朗普就任以来，中美双方就共同关心的问题保持了密切沟通。面对当前纷繁复杂的国际形势和层出不穷的各种挑战，中美加强合作的必要性和紧迫性进一步上升。中美两国发展完全可以相辅相成、相互促进，双方完全能够成为很好的合作伙伴。搞好中美关系，符合两国人民根本利益，也是中美两个大国对世界的应有担当。中方积极致力于同世界各国和谐相处、合作共赢。我们愿意加强同美方在经贸、投资、科技、能源、人文、基础设施等领域互利合作，加强在国际和地区事务中沟通协调，共同维护世界和平稳定。

特朗普则表示，很高兴同习近平主席通话，美中保持高层沟通十分重要。我对上任以来双方保持密切联系感到满意。我钦佩中国发展取得的历史性成就，向中国人民致意。发展美中关系受到美国人民广泛支持。我相信，美中作为合作伙伴，可以通过共同努力，推动我们双边关系达到历史新高度。美方致力于加强两国在经贸、投资等领域和国际事务中的互利合作。

央视新闻稿中指出，特朗普强调，“我充分理解美国政府奉行一个中国政策的高度重要性。美国政府坚持奉行一个中国政策。”

习近平赞赏特朗普强调美国政府坚持一个中国政策，指出一个中国原则是中美关系的政治基础。中方愿意同美方一道努力，加强沟通，拓展合作，推动中美关系健康稳定发展，取得更加丰硕的成果，造福两国人民和各国人民。

两国元首同意保持密切联系，就共同关心的问题及时交换意见，加强各领域交流合作，并期待着早日会晤。

白宫也发表声明稿称，两国元首有颇长的对话，特朗普总统在习近平要求下，表示会尊重美国的“一中”政策，声明还指出，美、中两国代表将会讨论对双方互惠的议题。两位元首也互邀对方访问，期待更进一步的谈判能有进展，两位领袖互相祝福对方国民，对话很融洽。

特朗普就职总统后，已经与十多个国家元首通过电话交换意见，但直到昨日才发信函给中国国家习近平祝贺新年，双方互动引起外界高度关注。特朗普刚当选总统时，曾接到过习近平的道贺电话，两人直到今天（美东时间周四晚间）才通电话。