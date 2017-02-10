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特朗普硬上建油管 LA原民：不把我們當人看

发布于 February 10, 2017
现场有许多美国原住民参与抗议。（法新社）
现场有许多美国原住民参与抗议。（法新社）


（美国洛杉矶9日综合电）就在昨天，特朗普政府正式批准“达科他输油管”（Dakota Access Pipeline）计划案，并表示将可能尽快动工。消息一出，许多环保人士都急得跳脚，紧急动员示威抗议。今日在洛杉矶市中心就聚集了数百人，向特朗普政府发出怒吼，表达他们心中的不满。

达科他输油管计划一直以来都颇具争议性。此计划是在北达科达州到伊利诺州之间，建造一条长达1千200英哩的输油管道，以方便输送原油。一旦建造完成，每天的输油量最高可达57万桶，十分惊人。外界推测，这项方案会在这个时间点通过，应该是特朗普政府急着实现先前“提振能源项目”的竞选承诺。美国原住民和环保团体从一开始就对此计划表示强烈反对，他们认为负责这项计划的美国陆军工兵队（the U.S. Army Corps of Engineers）根本没有做出缜密的环境评估，就草率地做出决定。尤其其中一段输油管距离立石印地安苏族保育区（Standing Rock Sioux Reservation）不到一公里远，不但影响当地环境，更会对原住民保留文化造成生态性的毁灭。

不满的民意在今日化为行动，虽然今天并非周末，美国陆军工兵队洛杉矶分部外还是聚集了许多抗议的民众。其中更有许多原住民参加，他们手持标语、大声呼喊口号，为的就是希望阻止这项计划草率执行，影响他们的美丽家园。

“他们在屠杀我们的家园，抢劫我们的土地！他们根本不在乎我们的生命”。身为美国原住民的棕眼（Lance Browneyes），家里就住在输油管预定地不远的地方，对于特朗普政府火速通过这项计划，他感到十分愤怒。棕眼说，一直以来美国原住民都受到不平等的对待，社会上一直都漠视他们的声音，“我的族人每天都在被残杀、被强暴，但有人正视过我们的声音吗？没有！一直都不把我们当人看”。他表示，印地安人非常崇尚自然与神灵，油管的建造会破坏他们的圣地，而这不是他们要的，“油不能喝！干净的水是基本的人权，你不能说做就做，这是不对的”。

与棕眼一起来的，还有他的妻子托雅（Toyah）。托雅强调，这个油管计划根本没有做好环评，就草草执行，可以想见对环境将是多大的浩劫。托雅说，“我来自奥克拉荷马，以前从来没有过地震，但是现在却有了，这都是所谓的油管造成的！石油渗入地底已经对我们的地层造成伤害，这完全是他们的错”。托雅也表示，以前类似的政策一遇到白人抗议就立刻“转弯”，但是现在政府却完全忽视当地的印地安人，根本是歧视；何况政府污染了水源，然后再期望人民去买瓶装水来喝，这根本不合理，也是一种另类的政商挂勾。

“这不只是达科他的问题，而是整个美国都该注意的”。另一位原住民Rootedsky也来到现场静坐，一身传统打扮的她显得十分显眼。她认为这个计划只是个开端，如果现在让特朗普政府得逞，以后连基本的人权都更难以维持了。他认为政府现在的态度就是打算硬来，完全忽视居民的权益，根本是蛮横的做法。Rootedsky说，“人应该要能够自在的与大自然共存，我们只有一个地球，我们不能这样对待我们的大地，政府不代表人类，不能破坏自然资源”。

抗议开始不久后，气氛也越来越紧绷。尤其现场传出相关单位希望抢在今晚动工的消息，更是让民众气愤不已。许多人都表示，他们绝对不会在这个议题上退让，也有决心和政府抗争到底，未来只会聚集更多的人，一起对抗不合理的对待。

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