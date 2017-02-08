首页 新闻 南砂新闻 爭取土著出任砂首長 雷博森推7競選宣言

爭取土著出任砂首長 雷博森推7競選宣言

发布于 February 8, 2017


（本报古晋7日讯）新达雅党丹绒拿督区补选候选人雷博森配合今日（7日）推出他参选的7项竞选宣言，其中一项为争取让土著出任砂拉越首席部长职。
他说，他寄希望争取让土著与马来同胞可以以轮流的方式，出任首长，并且一任首长可担任两届。他表示，虽然过去曾有土著出任首长，但那已是很久以前的事了。他认为，土著当中不乏有能力领导者，因此应该给予机会担任首长。
雷博森是今午于本市一酒店推出其个人竞选宣言。7项宣言分别为恢复土著习俗地权益（Pemakai Menua及Pulau Galau）、尊重联邦宪法第153条条文、恢复1963年马来西亚协议、争取达雅出任首席部长、平等机会争取州公共领域就业机会、达雅获平等的教育机会、以及消除贫穷。
他指出，他参选的目的是为了要代表当地土著。
至于其竞选工作，他表示他的竞选方式主要是逐户拜访的方式，并未举行大型的演说活动。他说，重要的是能传达信息给当地民众。同时，他也有通过社交媒体展开宣传。
现年31岁的他，来自新生村一带，是一名砂拉越大学社会科学系毕业生，主修发展策划与管理。他的妻子则是来自丹绒拿督区的伦乐。
2016年州选曾以诚信党党员身份出战日廊区的他，被询及本次补选改用新达雅党的身份时，他表示对于诚信党不愿多谈，仅表示他的出战是获得丹绒拿督区诚信党党员的大力支持，更协助出资按柜金。
对于胜算，他表示自己不多想自己胜算多少，只表示最重要的是能够代表达雅传达信息。他也表示，最重要的是勇于尝试，因为政治路上，一切都有可能。

  • 7天動3次手術 文根英病情現曙光

    29岁韩国女星文根英上周被诊断出“急性腔室症候群”，日前工作喊卡紧急接受治疗，经纪公司昨称她已接受第3次手术，伤势已逐渐康复中，但未来可能还须追加1至2次手术。 文根英近日忙于舞台…
    February 8, 2017
    0 second read
  • ENT060902

    Sulli貼斷手貼圖切玩偶手指？ 網民：她需要隔離治療

    韩国女团f(x)前成员Sulli是“是非女王”，几乎每次于Instagram公开新照片都一定引来批评。日前她又公开一张玩偶断手的照片，当时已引起关注。不过有网民发现问题不是断手，而…
    February 8, 2017
    6 second read
  • entB03

    奧斯卡提名人午宴 呼籲多元與言論自由

    第89届奥斯卡颁奖礼将于27日早上举行，按照惯例，主办方美国影艺学院都会设午宴让提名人聚首一堂以作交流，今年亦不例外，获14项提名的《乐来越爱你》导演达米恩查泽雷（Damien C…
    February 8, 2017
    10 second read
载入更多相关文章

  • 陳賽明：今年零赤貧計劃中 每季目標降低15%

    （本报古晋7日讯）砂拉越州消除贫穷计划有效降低州内赤贫者，截至今年2月份，州内赤贫者有2万7千911户，与2016年同期的2万9千587户相较下，成功降低了6%。同时，放眼在201…
    February 8, 2017
    1 second read

  • 阿賢冀華裔子弟 向中國學習把握機遇

    （本报古晋7日讯）砂地方政府部部长拿督沈桂贤希望砂州华裔子弟能向中国学习，并把握中马两国贸易所带来的机遇。 …
    February 8, 2017
    0 second read
  • 中小型企业银行集团董事经理拿督莫哈末拉吉夫（左）赠送纪念品予主宾工程部长拿督斯里法迪拉（右）。

    確保泛婆大道工資快發出 工部聯邦探討加快程序

    （本报古晋7日讯）工程部长拿督斯里法迪拉表示，其部门将与联邦财政部探讨如何加快程序，以便缩减批准发出工程资金的程序，确保让泛婆大道工程的工资能够更快发出，让工程顺利进行。 …
    February 8, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭