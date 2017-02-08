爭取土著出任砂首長 雷博森推7競選宣言

（本报古晋7日讯）新达雅党丹绒拿督区补选候选人雷博森配合今日（7日）推出他参选的7项竞选宣言，其中一项为争取让土著出任砂拉越首席部长职。

他说，他寄希望争取让土著与马来同胞可以以轮流的方式，出任首长，并且一任首长可担任两届。他表示，虽然过去曾有土著出任首长，但那已是很久以前的事了。他认为，土著当中不乏有能力领导者，因此应该给予机会担任首长。

雷博森是今午于本市一酒店推出其个人竞选宣言。7项宣言分别为恢复土著习俗地权益（Pemakai Menua及Pulau Galau）、尊重联邦宪法第153条条文、恢复1963年马来西亚协议、争取达雅出任首席部长、平等机会争取州公共领域就业机会、达雅获平等的教育机会、以及消除贫穷。

他指出，他参选的目的是为了要代表当地土著。

至于其竞选工作，他表示他的竞选方式主要是逐户拜访的方式，并未举行大型的演说活动。他说，重要的是能传达信息给当地民众。同时，他也有通过社交媒体展开宣传。

现年31岁的他，来自新生村一带，是一名砂拉越大学社会科学系毕业生，主修发展策划与管理。他的妻子则是来自丹绒拿督区的伦乐。

2016年州选曾以诚信党党员身份出战日廊区的他，被询及本次补选改用新达雅党的身份时，他表示对于诚信党不愿多谈，仅表示他的出战是获得丹绒拿督区诚信党党员的大力支持，更协助出资按柜金。

对于胜算，他表示自己不多想自己胜算多少，只表示最重要的是能够代表达雅传达信息。他也表示，最重要的是勇于尝试，因为政治路上，一切都有可能。