爭取主權承認統考繼續撥款 阿邦佐給華社3承諾

砂州首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里。

（本报诗巫1日讯）砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里向华社做出3项重要承诺，一是继续根据1963年马来西亚协议向布特拉再也争取砂拉越被剥夺的权益；二是砂政府继续承认独中统考文凭；三是在经济上继续支持华校。

砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里是于昨晚在诗巫省华团新春大团拜上致辞时这么表示。阿邦佐昨晚也送6666真字给砂州人民。他最初展开政治生涯，首次下战的选区砂卓是N.6，他今年66岁，成为第六任砂州首席部长。

阿邦佐称，因为新兴市场的需要，砂拉越需要学习更多的电子商务，才能与全球化的经济接轨。本州拥有很多人才资源，未来前景是非常光明的，但是先决条件是要维持政治稳定与团结。砂拉越的人民一向来给人团结像一家人的感觉。

因为阿邦佐才上任18天，所以他请民众给予他更多的时间，暂时要有过多指望。他正在执行多宗新经济方案，以惠及砂拉越的经济发展。

阿邦佐引用中国发展之父邓小平的两句经典名言：“不管黑猫或白猫，只要能捉到老鼠的都是好猫”。他也笑说，砂首府古晋（KUCHING）就是猫的意思，我们随时都可以捉到老鼠。

邓小平的另一句名言说道：“面对国际上的复杂情况，要冷静观察、稳住阵脚、沉着应付、韬光养晦、善于守拙、决不当头、有所作为等对外关系指导方针。”阿邦佐借用邓小平的名言呼吁砂全民同心努力建设，朝向2020年砂拉越转型的目标。

他表示感到幸运，因为前方有2个首席部长打下扎实基础，他只要沿着既有的政策与路线前进。他表示也会根据全球化的大环境发展与改变而作出调整。已故前首长阿德南从州元首敦丕显斯里泰益玛目手中接过棒子，延续了设定好的政策与方向，成功团结砂民。他本身也会延续前人的政策，向布特拉再也拿回属于砂拉越的权益。

阿邦佐从1983年开始步入政坛，很多人在谈论他的不仅是政治领域，更重要的是政治稳定。他呼吁砂全民要致力维护砂拉越的稳定，为了各民族的共同福祉而一起努力贡献，使砂拉越成为全马的模范州。

拿督阿玛阿邦佐也表示会延续已故前首长阿德南的利好政策。他也会计划推出数项能够提升砂拉越经济发展的新方案。