無論事實結果為何 久健：正面態度面對

拿督斯里刘久健（左）移交现场慈善乐捐活动筹获的3千376令吉给美里福儿院代表。右起为主席刘汉平与筹备会主席刘恭谋。

（本报美里5日讯）美里彭城刘氏公会会长拿督斯里刘久健呼吁宗亲会员们培养积极的态度，消除所有负面影响与正面影响为伴认清问题，制定目标，接受事实，不论事实是正面的还是消极的。

“很多事并不是靠外界力量可以改变的，重要的是自己的心态。记住，我们应该运用正面的态度去解决问题，而不是一昧以悲观消极的态度去躲避，还不如坦然的接受，尽快分析与解决问题。”

他是于美里彭城刘氏公会今午在美里富丽华大酒家二楼召开的2017年第30届会员大会上，致词时如是表示。

“做为刘家儿女，我们珍惜创会会长丹斯里拿督刘贤威在世事时给我们留下很正面的印象，包括他以积极的态度面对人生、树立和谐的文化。他是我们的骄傲，也是我们学习的榜样，因此，我们必须学做一个积极的人。”

他重申，人的一生追求的不能只是长度，也要看宽度。

他称，今年已是2017年，不要再讲行情坏，行情早在2008年就已开始下滑直到2016年已有8年，原棕油（CPO）价格从过去的1千800令吉到目前的3千200令吉。

“人总是要不断地往前看，大家都经过了7、8年的熬煎，总是见到曙光。接下来的路该怎么走，要要抓住机会，就如河水也会出现涨潮的情况，潮涨潮落、起起伏伏。趁行情好时，大家都有计划接下来的三五年要做什么。”

刘久健说，在悲观时，就要开始准备接下来新的挑战，如何去面对。

“如果我们可以积极的面对之心来担起这份责任，这将是让后辈学习的榜样。”

刘久健强调“每个国家都有每个国家的问题，我们也有我们的问题，当面对问题时，10个人有9人讲的是消极的问题，但我们必须要有分析与解决问题的态度。”

也是砂拉越彭城刘氏公会联合总会总会长的拿督斯里刘久健，在会员大会上也向会员宗亲们报告，马来西亚刘氏总会与砂刘氏总会将于5月头在美里召开会议，另砂刘氏总会今年也计划11月组识寻根团前往中国河南，而今年的“第31届砂沙汶彭城刘氏宗亲嘉年华会”将在12月1日至3日在民都鲁盛大举行，并由民都鲁彭城刘氏公会主办。届时希望大家踊跃出席和参与。