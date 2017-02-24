為自閉症患者而唱 為愛奔跑1.0開始錄音

歌手们付出心力，为自闭症患者而唱！

（本报诗巫23日讯）“为爱奔跑1.0”主题曲在本地音乐老师林垂正完成编曲，昨晚开始进入录音的部分，并由专业的录音师帮忙处理录音的工作，出来的成果令人充满期待！同时，相信配合之后由本地影片制作夏孝赏的画面，将会是一部触动人心的音乐短片。

筹备会主席罗如意今天在接受《联合日报》记者的访谈时，兴致勃勃地这么指出。她也表示，特别感谢每一位拨出时间，为自闭症患者而唱的歌手们。“他们都赋予音乐另外一个层面的意义，为慈善公益尽上一份心力，因为为爱奔跑，需要每一个我和你！”

她表示，昨天从古晋回到诗巫的第一件事，就是赶往音乐室，为“为爱奔跑 1.0”主题曲进行录音的工作，而大家都满心期待。每个人都各自录完自己的部分，再交由录音师去负责处理，之后还会加入各种乐器，效果真的让大家都很兴奋。

“除此以外，今年3月份志工们也将一起联手完成音乐短片拍摄，这又是另外一项大工程。然而，每当我们接手处理任务的时候，大家同心同行的感觉，真的很好！”

“为爱奔跑1.0”主题曲的歌词部份，由罗如意本身撰写。询及写歌词的灵感之际，罗如意笑着说，词是在拍完“为爱奔跑1.0”宣传短片的当天有感而发。

“我们这群志工过去或者都不认识，却因为自闭症患者而站在一起，因此我希望能透过歌词内容表达，我们的爱会让他们的世界变得不同。”

另一方面，罗如意透露，有不少人问“为爱奔跑”活动筹委会成员，这项活动会否邀请“大人物”参与。而大家的共同答案是当天会出席的“大人物”，就是所有的自闭症患者和他们的家人。而这项活动单纯由一群小人物拼凑在一起，凝聚所有的力量，来为自闭症患者而办。

“我们希望可以借此唤醒埋藏在大家心中的热情，把冷漠变成更多的爱，也希望更多人看到被社会忽略多时的特殊儿童们。所以无论大家喜欢怎么诠释，或怎么曲解，我的初衷始终没有改变。”

她重申，所有的志工们都为自闭症患者而付出自己的一份心力，歌是为他们而唱，歌词为他们而写，曲也为他们而谱。

“我们只希望，当大家可以透过聆听我们的声音、观看我们的宣传、阅读我们的文字，而走进自闭症患者的世界。同时也尽大家的一份力量，为爱奔跑，让我们共同相信，爱可以改变这地，也许他们一个更美好的明天！”

《为爱奔跑》

词：罗如意 曲：林垂正

在人生的旅途中

我们的方向不同

但爱却连接我们

奔向同一片天空

星星向我招手

那是最美的问候

他们的世界

因为我们而变得不同

为爱奔跑 为爱奔跑

为爱奔跑 为爱奔跑

用爱驱走孤独

让心紧紧依靠

为爱奔跑 为爱奔跑

为爱奔跑 为爱奔跑

心动不如行动

你我尽一份力量

传达爱的讯息

让人间充满温情

为爱奔跑 为爱奔跑

为爱奔跑 为爱奔跑

用爱点亮这地

让明天更美好

为爱奔跑 为爱奔跑

为爱奔跑 为爱奔跑