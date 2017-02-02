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為消拯局「耳目」 全砂成立 313消防隊

发布于 February 2, 2017
诺希山为社区消防与北砂媒体队主持推展礼。
诺希山为社区消防与北砂媒体队主持推展礼。


（本报美里1日讯）全砂消防与拯救局在州内成立313支社区消防队伍（BOMBA KOMUNITI）作为消拯局在社区范围的“耳目”，协助该局在第一时间作出反应。
砂消拯局局长诺希山，该局设定直到去年必须在州内成立多达270支社区消防队伍，如今已超越锁定的目标，截止去年达到313支队伍。
“全砂各地共有3千零44名社区消防队成员，分别是2千514名男子及530名女子，这是未包括两支分别在美里及古晋，由州内新闻从业员所组成的社区消防与媒体队伍。”
他说，斯里阿曼地区设立最多社区消防队伍，共111支，成员人数达1千109人，男子占914人及女子195人。
古晋共有62支队伍，队员人数是564人；美里共有47支队伍，518名成员；诗巫43支队伍，成员有396人；三马拉汉有28支队伍、民都鲁及林梦各有11支队伍。
他表示，社区消防队伍计划成立，旨在希望通过队员们传递防范火患的知识，这些队员在各自的社区就是消拯局的前线人员，发生火患时负责联络消拯局。
“社区消拯队伍可在消拯员还未抵达灾场时，第一时间协助疏散现场的灾民，同时协助扑灭火势及阻止火势蔓延的援助工作。”
他也希望有关计划能唤醒各地区的民众，发挥睦邻守望相助的合作精神，如何保护社区内的公共设施，不要让人破坏公物，尤其是消防栓，如果每名居民都可掌握灭火知识，不幸发生火灾时就可避免减低财物损失及人命。
他指出，成立社区消防队伍的全体队员们将获该局提供基本的训练课程，包括如何使用灭火器、灭火喉及保养灭火工具等，并且被安排参与各种模拟训练和课程。
诺希山说，消拯局鼓励媒体参与及设立社区消防队伍，主要是基于媒体因为职责所在，经常在外执行采访任务，他们可成为消拯局的眼线，第一时间提供线索予该局。
另一方面，美里消拯局长刘保祥表示，成立社区消防与北砂媒体队的意义重大，让媒体更了解消拯人员的职责与任务。
新闻从业员24小时在户外执行采访任务，他们可以成为消拯局的眼线，即在发现突发意外案件发生时，于第一时间拨电联络消拯局，从中可协助提升消拯局的服务。
“参与课程的队员们将获得提供基本训练及知识，包括如何使用灭火器及灭火喉、如何照顾及保养灭火用具、急救课程，还有模拟交通意外训练及各项课程等。”
他强调，成立社区消防队的宗旨在于让民众对防范火患有所醒觉，同时能掌握知识及使用灭火器等，并希望能够唤醒民众，懂得保护社区的公共设施，避免消防栓等被破坏。

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