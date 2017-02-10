炮轟零售商停售伊凡卡品牌 特朗普遭譴責

特朗普上任后曾抨击多家私营企业。

（美国华盛顿9日综合电）美国知名百货公司诺德斯特龙（Nordstrom）宣布停售特朗普女儿伊万卡·特朗普（Ivanka Trump）的时尚品牌产品后，特朗普在推特上发文“炮轰”，民主党人对特朗普的攻击予以谴责。

美国总统特朗普在推特上称，“我的女儿伊万卡受到诺德斯特龙不公平的对待”。

有民主党参议员表示，特朗普发这个推文“不恰当”，前白宫道德问题最高决策官员也指出，特朗普的推文“令人愤怒”。

本月早些时候，诺德斯特龙百货公司成为第五家宣布本季停售伊万卡-特朗普时尚品牌产品的零售商，并表示撤柜是由于该品牌销售不理想。

在此之前，一些人发起抵制特朗普家族产品的活动，有活动人士甚至在发推特时加上“抓紧你的钱包”（＃GrabYourWallet）的标签，该活动的名称映射了特朗普2005年以不雅之词评论女性的言论。

宾夕法尼亚州民主党参议员鲍勃·凯西的发言人说，参议员认为，“总统炮轰拒绝帮助其家人揽聚财富的一家私人公司，这是不道德的，也不恰当”。

曾在奥巴玛政府担任白宫首席操守律师的诺姆·艾森表示，特朗普的行为令人愤怒，他建议诺德斯特龙百货公司根据加利福尼亚反正当竞争法对特朗普提出起诉。