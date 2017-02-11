溝渠塌陷影響排水系統 居民促請市局前往維修

（本报美里10日讯）沟渠墙已严重塌陷，杜当新上海花园住宅区排水系统深受影响，居民促请当局尽速前往维修。

居住在该花园住宅区已10年的张氏向本报投诉时指出，该住家前大沟渠于去年10月时，便开始出现塌陷的情况。

“由于当时塌陷的情况并不严重，因而拖延至11月9日才致函予市政局，要求该局能派员前往了解及维修。”

他续说，有关函件内还有附上联络电话，唯当局人员从未给予联络，且不见他们到现场作出了解。

张氏披露，由于迟迟未有当局人员前往巡视及联络，因而于去年12月28日再次针对有关沟渠墙塌陷一事致函予该局。

“但致函至今又已过了一个月余了，当局仍然未有任何动静，让我对该局的工作效率感到非常失望。”

他希望通过报章将有关问题刊登，有关当局负责人能阅读到该沟渠的严重性，并前往巡视。

他说，该沟渠墙塌陷而受影响的并非仅是他家而已，而是该住宅区的排水系统都因而受到牵连。

他披露，塌陷的沟渠墙更是阻挡了沟水的流通，造成阻塞，不流动的沟水更在阳光的曝晒下，发出难闻的臭味，影响了居民的生活。



