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測量局：征地提升2道路 砂政府發出216賠償支票

发布于 February 8, 2017
砂资源策划兼企业发展助理部长拿督纳罗登马查依（左2）分发州土地法典第六条文宪报和地契予地主（右3）。
砂资源策划兼企业发展助理部长拿督纳罗登马查依（左2）分发州土地法典第六条文宪报和地契予地主（右3）。


（本报诗巫7日讯）诗巫土地与测量局代局长米希曼丹表示，砂拉越政府将征收17.2186公顷，涉及129洛的土地，作为诗巫丹章朋纳苏和巴都布让的道路提升工程用途。政府当局今早总共发出216张支票予176位地主作为土地赔偿金。
他说，这项道路提升的工程路线长达8.1公里，决定在诗巫伊干江的顺溪端（Sg Duah）动工。该处距离顺溪美拉镇远达9.2公里，工程路线宽25米。
米希曼丹是在今天上午10时，假诗巫民众会堂出席土地赔偿金与州土地法典第六条文宪报分发仪式上这么说道。
米希曼丹表示，砂政府在新措施下，先对土著习俗地进行测量工作。2016年1月13日已通过该砂州土地法典第六条文，后分发州土地法典第六条文宪报。
据知，该相关地区被征用的土地总数为17.2186公顷。包括1.8047公顷的土著传统习俗地（Native Customary Rights Land）；0.1404公顷的土著保留地（Native Communal Reserve）。其他土地拥有共计15.2735公顷。
米希曼丹表示，该局已经完成122千515公顷土地，总共49个地区的土地测量工作。在州土地法典第六条文宪报上，已经有23个地区获得颁布，土地阔达61千809公顷。目前，已经有14个地区的土地法典宪报获发出，土地阔达13千671公顷；在土地法典第六条文宪报下，诗巫共有67个地区的土地获得批准，面积是171千232公顷。
他说，土地拥有分为两种类，即农耕与教育用途。土地赔偿的标准需透过不同的法定依据。农耕用途1公顷土地将获赔25万至30万令吉； 1公顷教育用途土地将获赔35万令吉（限丹章朋纳苏小学地区）。土地赔偿金最高可达122千226马币（土地充农耕用途，占0.3299公顷，涉及栽种或建设等）。最低赔偿金只有165令吉60仙（只供栽种使用）；而土著传统习俗地，1公顷土地可获赔20万至24万令吉不等。

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