涉非法鬥雞活動 首批25人認罪罰款

俯首认罪的参与斗鸡人士在判决后低头前往法庭柜台缴付罚款。

（本报古晋20日讯）首批25人在1973年防止虐待动物法令（斗鸡）（修正）第3（1）条文下被控，均俯首认罪，并当庭缴付500令吉罚款，当中也包括了前国会议员兼本地著名拿督级殷商，另外，若无法缴付罚款则可选择坐牢一星期代替。

涉案者今早首批25名被告在三马拉汉推事厅遭提控，他们承认在农历新年期间涉嫌非法斗鸡活动，并向地厅法官玛鲁求情。

法官考量整个案情后，宣判每人罚款500令吉，25人在听审后当场缴清罚款。

根据资料显示，警方于今年农历新年2月5日下午3时35分，取缔开年以来规模最大的非法斗鸡活动，当场扣查326名涉及斗鸡赌博者、赌博道具和现款。

在有关法令下一旦被判罪名，最高罚款不超过500令吉或坐牢不超过3个月。

地厅法官在短短少于30分钟内做出判决，考量整个安全后，宣判每人罚款500令吉，若无法偿还罚款，则以坐牢一星期代替。

今早三马拉汉地庭也发生了小事故，法官一开庭就表示地庭冷气故障，因此请求出席者稍作忍耐，而地庭大门也因为冷气故障而打开让空气流通，减少庭内的闷热，虽然案件在审理中。