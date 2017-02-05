涉超載船長認罪 判監6個月

环滩岛船难的船主梁文智及船长沙里扎（右）周六被警方带上法庭面控。

（亚庇4日讯）沙巴环滩岛快艇沉没事件的船长今天在地庭被控超载，他俯首认罪，被判6个月监禁。

26岁的沙里扎没有聘请代表律师，同时拒绝委任律师，他承认于1月28日大约上午9时15分，在甘榜丹绒亚路的休息站码头，载送超过快艇执照允许人数的乘客。

他在地庭法官艾努面前被控抵触刑事法典第282条文，并与刑事法典第34条文同读，一旦罪成，可判处最高6个月监禁或罚款2千令吉，或两者兼施。

他告诉法庭，事发时，他驾驶的快艇载有28名乘客，超过所规定的12人。

他在求情时说，他在8名兄弟姐妹中排行第三，来自贫苦家庭。

此案主控官艾达副检察司说，沙里扎的罪行涉及公众利益，因此要求法庭判处最高刑罚。

他说，判处最高刑罚也警惕其他游览船负责人遵守条例，不要为了牟利而违法。

此外，43岁的快艇公司东主梁文智今天也被控，由于他不了解控状内容，艾努择订2月6日为此案重新过堂。

法庭谕令他以5千令吉保释金及1名担保人保外，护照交由法庭保管；梁伟金的代表律师是爱德华保罗。

在上述事件中，载有28名中国游客和3名船员的快艇前往环滩岛途中，相信因为遇上强风大浪而沉没。目前22人获救，3人死亡。