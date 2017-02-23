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涉社交網散播綁架謠言 2青年被逮調查

发布于 February 23, 2017
青年在社交网络里散播不确实的言论。
青年在社交网络里散播不确实的言论。


（本报古晋22日讯）2名青年涉嫌在社交网络散播不确实的言论，声称警方正追捕2名绑架孩童的妇女，惟警方澄清并无此事，同时也逮捕2名青年调查。
砂警方刑事调查主任拿督迪威古玛今早发出文告证实此事，并透露2名涉案青年都为25岁，分别于昨晚11时许，和今日凌晨2时先后被捕。
迪威古玛说，警方是于昨日发现某社交网络流传一则文章指在诗巫再也一带有2名妇女企图绑架孩童，并称警方已对此展开行动，追查妇女和同党下落及所使用的轿车。
“此外，该文章还张贴2名妇女的照片，但根据警方调查发现这事情不确实，并发现有关2名妇女的照片是取于一个外国网站。”
他称，过后警方根据资料和情报，在诗巫先后逮捕2名涉嫌散播此言论的青年。
迪威古玛表示，警方一直以来都非常积极取缔不确实的言论，以免造成社会民众们的不安，同时也呼吁民众必须在确定事情的真伪后，才可以在社交网络里传播。
此外，迪威古玛也表示，目前警方是援引刑事法典第500（毁谤）条文和通讯及多媒体法令233（滥用互联网作为平台传播具具威胁或攻击内容）条文进行调查。

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