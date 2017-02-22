涉教唆串謀收55萬賄金 前鄉區秘書長父子不認罪

（吉隆坡21日讯）前乡村及区域发展部秘书长拿督莫哈末阿里夫涉嫌教唆35岁长子共同串谋收取55万令吉贿金，父子俩今日拒绝认罪，获吉隆坡地庭允许保外候审，择定3月20日过堂。

根据两人的控状，莫哈末阿里夫涉嫌在2016年8月23日，在吉隆坡皇家湖畔俱乐部，以秘书长职的便利和长子阿末祖凯利串谋收取20万新元（55万令吉）的贿金，将沙巴山打根一项价值5750万令吉的电力发展项目，颁发给Eramaz私人有限公司。

他们因而被控抵触《2009年反贪污委员会法令》第16条文A （收賄）條文，并可与《反》第28（1）（c）下同读，一旦罪成可被判入狱不超过20年，或罚款不少于贿金的5倍，或两者兼施。

被告两父子在闻控后拒绝认罪，副检察司唐卡维鲁因此提出每人100万令吉保释金保外候审的要求，这引起辩方代表律师沙拉胡丁的不满。

沙拉胡丁强调，保释金的用途是为了确保被告不会潜逃，并非是惩罚用途。“而且两名被告涉嫌收贿数额20万新币，折合马币也只有55万令吉，所以100万的保释金并不合理。”

他说，阿里夫的财产已被冻结，无从拿出100万令吉保释金，不过愿意提交名下拥有的地契，作为保释抵押。

他也向法官阿祖拉艾薇提出要求，指阿里夫的次子将在今日下午在莎阿南面控，要求法官将所有案件移交至吉隆坡法庭审理。

在整起面控程序中，阿末祖凯利略显紧张，不断变换坐姿和摇脚，不过同坐在被告栏内的父亲阿里夫则老神在在，不断抚摸儿子的背部以示安抚。

法官阿祖拉艾薇随后宣布，阿里夫两父子必须每人以20万令吉，各1名担保人，提交国际护照和地契，保外候审。

至于要求将莎阿南法庭案件移交至吉隆坡审理的要求，法官强调这不在其权限内，必须待副检察司将案件带上莎阿南法庭后才能定夺。