首页 新闻 国内新闻 涉教唆串謀收55萬賄金 前鄉區秘書長父子不認罪

涉教唆串謀收55萬賄金 前鄉區秘書長父子不認罪

发布于 February 22, 2017


（吉隆坡21日讯）前乡村及区域发展部秘书长拿督莫哈末阿里夫涉嫌教唆35岁长子共同串谋收取55万令吉贿金，父子俩今日拒绝认罪，获吉隆坡地庭允许保外候审，择定3月20日过堂。
根据两人的控状，莫哈末阿里夫涉嫌在2016年8月23日，在吉隆坡皇家湖畔俱乐部，以秘书长职的便利和长子阿末祖凯利串谋收取20万新元（55万令吉）的贿金，将沙巴山打根一项价值5750万令吉的电力发展项目，颁发给Eramaz私人有限公司。
他们因而被控抵触《2009年反贪污委员会法令》第16条文A （收賄）條文，并可与《反》第28（1）（c）下同读，一旦罪成可被判入狱不超过20年，或罚款不少于贿金的5倍，或两者兼施。
被告两父子在闻控后拒绝认罪，副检察司唐卡维鲁因此提出每人100万令吉保释金保外候审的要求，这引起辩方代表律师沙拉胡丁的不满。
沙拉胡丁强调，保释金的用途是为了确保被告不会潜逃，并非是惩罚用途。“而且两名被告涉嫌收贿数额20万新币，折合马币也只有55万令吉，所以100万的保释金并不合理。”
他说，阿里夫的财产已被冻结，无从拿出100万令吉保释金，不过愿意提交名下拥有的地契，作为保释抵押。
他也向法官阿祖拉艾薇提出要求，指阿里夫的次子将在今日下午在莎阿南面控，要求法官将所有案件移交至吉隆坡法庭审理。
在整起面控程序中，阿末祖凯利略显紧张，不断变换坐姿和摇脚，不过同坐在被告栏内的父亲阿里夫则老神在在，不断抚摸儿子的背部以示安抚。
法官阿祖拉艾薇随后宣布，阿里夫两父子必须每人以20万令吉，各1名担保人，提交国际护照和地契，保外候审。
至于要求将莎阿南法庭案件移交至吉隆坡审理的要求，法官强调这不在其权限内，必须待副检察司将案件带上莎阿南法庭后才能定夺。

载入更多相关文章

  • 重逾7萬克市值18萬元 藏大麻磚夫妻被捕

    （新山21日讯）警方日前在巴西古当一民宅展开突击行动，夫妻俩被发现在房内藏有72块重量达7万3663克的大麻砖，当场被捕。 …
    February 22, 2017
    6 second read
  • 李姓事主（右）手持报案纸，向张天赐求助。

    開戶頭免費機票住宿？ 青年加入旅遊團險被騙

    （吉隆坡21日讯）4天3夜在中国广州旅游，还包括免费住宿与飞机票，条件是只须在当地银行开设户头而已，引起19岁青年好奇而加入这趟“旅游团”，他过后深感不妥，惟恐个人资料遭盗用进行非…
    February 22, 2017
    0 second read
  • 随着传出金韩松到太平间办理领尸手续后，大批国内外媒体星期二上午起，在太平间外驻守。

    金韓松未前來認屍 衛長：不清楚是否抵馬

    （吉隆坡21日讯）卫生部长拿督斯里苏巴玛廉披露，金正男的儿子金韩松未到吉隆坡中央医院认尸，甚至不清楚其子是否已抵马。 …
    February 22, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭