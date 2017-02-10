泰益：達新經濟目標 砂各族水乳交融

（本报古晋9日讯）砂州元首敦泰益玛目表示，砂拉越各族人民的交融是砂州在有限的人口中达致经济自然转型与发展的重要因素，这是独特的砂拉越文化。

他认为，砂拉越文化是具有吸引力的主题，是形成马来西亚特性的元素之一。

他说，我国从过去的农业社会转型成为现今的现代化农业与工业化，砂州能够在经济转型中发展工业及达致拟定的目标。

“在人口有限的社会中，砂州能取得自然的经济转型，只因为各族人民各司其职，民族间相互合作与包容，彼得成为朋友、在工作上分享技术，提高了工作效率达致新经济的目标。”

泰益玛目是于今日在古晋南市市政局举办的新春团拜活动上，如是指出。

他指出，这就是砂拉越的文化，在州内的城市如古晋，各族人民都能相互交融，享有如郊区社会的友好氛围。不同民族宗教之间的文化融合成为一个更大的砂拉越文化。

他说，当初他要改变古晋时，选择保留了人民之间的友善而健康的氛围，促进各民族之间的合作。

“古晋有市区与河的对岸，但是河两岸的居民能互相往来。古晋有北市市政局和南市市政局，在两个市政局的管理下各族人民在健康的氛围中生活。”

他称，即便是反对党，他们亦知道在政治中的界线，知道何时该停止。

砂州政府事務

泰益退休後未插手

（本报古晋9日讯）砂州元首敦泰益玛目坦言，自他退休后他从未插手于砂州政府的事务，不能否认的是，前任首长已故拿督巴丁宜阿德南所领导的政府做得很好。

他说:”我知道人民非常的尊重他，也非常想念他。而阿德南他就是一个具有多元民族社会思维的领袖。”

他表示，阿德南延续多元民族社会的理念实践所有的目标，这也是为何砂拉越在过去3年来两次的政权交替，都能在和平的氛围中顺利完成。

他指出，砂拉越在3年内更换了3名首席部长，如果是在其他的地方，也许已经发生了2至3次的政治危机，但是在砂拉越一切都顺利展开。

他称，砂拉越即使是面对首席部长的更替，依然吸引着游客与投资者，商家仍然对政府保持信任。

“在哪里能有这样的氛围和能耐?但是，这在砂拉越是一种理所当然的现象。”

泰益是于今日在古晋南市市政局举办的新春团拜活动上，如是指出。

他相信，新任首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里也将会延续在过去3年来阿德南所制定的政策，并且加强这些有利于多元民族社会的政策。

他很欣慰，在他退休及不再插手政府运作后，砂州政府仍能做得很好，这是在政治上的一项良好成长。