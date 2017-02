韩团少女时代队长泰妍16日于Instagram上载预告照,并留言“I Got Love #I Got Love #MV”,预告她将带着Solo新歌回归,预告照中泰妍化上浓妆,又穿着绿色的短裙大晒美腿,非常性感!

泰妍正准备首张Solo正规专辑,而她新歌〈I Got Love〉的预告片于零时公开后,不少粉丝已经大表期待,这首歌亦将会收录在正规专辑中,18日零时亦会公开歌曲的MV。泰妍早前推出的Solo歌曲亦很受欢迎,其中〈I〉于YouTube的MV点击率15日更冲破1亿,泰妍亦不忘于Instagram上载照片多谢粉丝。