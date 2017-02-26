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泛婆大道完成縮短路程 美里旅業行情或受挫

发布于 February 26, 2017
北砂新协会长杨万勇（左2）移交邀请函，至贝园酒店董事经理贝清湛。
北砂新协会长杨万勇（左2）移交邀请函，至贝园酒店董事经理贝清湛。


（本报美里25日讯）衔接沙巴及砂拉越的泛婆罗洲大道，提升和扩建正如火如荼进行中，目的是缩短路程，为两地人民带来更多经济机会。泛婆罗洲大道从老越至亚庇的路段提升双向道路一旦完成，料美里旅游业或将遇冷，酒店无疑受到牵连。
贝园酒店董事经理贝清湛受询时指出，该酒店从2015年9月开始就很少有国企、事业单位等各型研讨会或讲座会的预订，到目前为止，酒店接到的年会订单相比往年减少了不少。
他说，亚庇是旅游天堂，著名景点颇多，有山有水，有岛屿、沙滩、椰林、美食，是个休闲度假的好去处。相比之下，美里市内没有什么特别的旅游景点，前来美里留宿的游客并不多，汶莱人前来美里多为一天来回购物，并不需要过夜留宿，酒店业市场行情惨淡。
贝清湛表示，目前市场上明显可见汶莱游客观光购物，直接对本地市场带来好处。
他披露，美里市内缺乏旅游景点是美里推广旅游业所面对的最大问题，一般前来美里的游客都是从美里飞往姆鲁国家公园观光，而一些地标性的景点却没有定期维修及保养，景点设施已遭破坏，也给游客留下不好的印象。
贝氏希望相关单位能加强观光基础设施以增加国外旅客，彰显和发展美里市内观光和旅游景点的特色，以此吸引更多的游客。
贝园酒店座落于美里市中心一带，是带给您欢乐假期与放松身心的完美住宿选择。在这里，旅客们可轻松前往市区内各大旅游、购物、餐饮地点。
贝清湛是于昨早接见北砂新闻从业员协会一行人的拜访，邀请出席该会于本月28日（星期三）晚上6时30分，在贝园酒店举行的2017至2018年新届理事宣誓就职礼、新春联欢会及颁发会员子女学优奖励金三庆晚宴。

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