法迪拉：選情偏向低調 選民仍處哀傷

（本报古晋7日讯）土保党青年总团长拿督斯里法迪拉表示，丹绒拿督区补选选情偏向低调，原因是选民仍然处在失去首长阿德南的哀伤情结当中，因此补选大军助选工作也低调的方式展开。

他说，那也是为了要尊重已故首长兼该区州议员阿德南。

此外，他也呼吁选民能够踊跃投票，以便赋予候选人拿督阿玛查米拉更多票数的胜利，让她获得强而有力的声音，去代表人民争取权益。

他说，选民不要对于补选投票而怠慢，而是要积极投票，履行公民义务。

对于选民可能认为国阵大胜算而可能不回到当地投票的说法，他表示国阵团队会对此做出对策，以鼓励人民踊跃投票。不过，他拒绝透露更多详情，仅表示策略不可曝光，以免被反对党知晓。

也是工程部长的法迪拉，是今早出席中小型企业银行集团举办的泛婆大道工程汇报会后，受访时被问及补选时，如是表示。

另外，询及反对党的竞选宣言是否会对国阵支持率造成威胁时，他表示反对党善于煽动人们情绪，也善于捞取廉价宣传。

他相信丹绒拿督选民了解查米拉才是最能代表人民的领袖，因为阿德南生前为丹绒拿督区做出许多发展规划，有关未完成的计划都会逐步落实，而查米拉更能完成阿德南生前的遗志。