法迪拉：確保遺志獲延續 丹絨拿督補選意義非凡

（本报古晋4日讯）砂国阵青年团矢言全力支援土保党丹绒拿督州选区候选人拿督阿玛查米拉，以确保国阵在补选中打出漂亮的一仗，并延续已故前任首长兼州国阵主席拿督巴丁宜阿德南发展丹绒拿督的遗志。

砂国阵成员党青年团今日在土保党总部召开丹绒拿督补选的选举机制会议，在会议后作出上述表态。

砂国阵青年团团长拿督斯里法迪拉尤索表示，国阵青年团在首次召开的会议上表达了对阿德南逝去的惋惜，因此更坚定要帮助国阵在补选中获得强大胜利。

“我们也恭贺及支持新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里，我们承诺会与他同步一致延续阿德南生前奋斗的目标。”

他强调，青年团会做好准备来支援竞选主任拿督斯里旺朱乃迪领导的地方委员会，他们也在伦乐市镇成立了竞选行动室，在上至全国国阵、下至地方委员会之间进行协调工作。

“丹绒拿督州议席出现了三角战，意味着我们需要加倍努力来打胜仗，我们除了要为国阵打胜仗外，这场补选更重大的意义在于确保已故阿德南提升和发展丹绒拿督的议程及计划获得延续，包括人文、社会经济等。”

法迪拉尤索今日在会议后召开新闻发布会说，阿德南生前致力于缩短城乡发展鸿沟，让乡区追上市区的发展步伐。他举例，阿德南推动的其中一项大型发展项目是在泛婆大道建设计划下，纳入美兰诺湾至三马丹，长达34公里路段的发展工程。

“丹绒拿督原先并没有被列入泛婆大道建设计划范围中，不过在阿德南的争取下，获得政府展开道路重新发展工程。”

他指出，国阵的候选人查米拉理解阿德南的抱负和理想，所以青年团希望帮助她胜出。再来，拿下丹绒拿督州议席，也被视为是对新任首长的领导能力的信任，以显示丹绒拿督，甚至砂拉越人支持阿邦佐哈里延续阿德南的遗志。

“这除了是国阵中央的愿景外，也是青年团的理想，我们过去在阿德南团队中同心一致，现在和未来在阿邦佐哈里的团队中，也会抱持同样的态度。”

他阐明，青年团不但要成功捍卫丹绒拿督州议席，还要国阵在补选中至少维持在第十一届州选中获得的多数票。不过，他坦言，这场仗有其挑战性，因为这是一场补选，一些丹绒拿督的选民并不住在当地，所以未知他们是否会返乡投票。

“同时，我们也不能过于自信，因为一些选民对国阵胜选过于有信心所以不现身投票，进而拉低国阵的得票率，所以我们必须努力，说服选民履行公民义务，让国阵以更大的多数票胜出。”

法迪拉尤索也形容，丹绒拿督补选不单单是场补选，而是被视为国阵迎战第十四届国选的风向标。