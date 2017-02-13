沒收「豬毛刷」行動 陳長鋒為商喊冤

（美里12日讯）近日在全马各地闹得沸沸腾腾的“猪毛”课题，埔奕区州议员陈长鋒今日表示这宗事件原本只是一个“杯中浪”，可是却被国阵巫统及宗教执法单位小题大做，扰乱人民欢庆农历新年。

陈长锋今日谴责执法单位的沒收“猪毛刷”行动，只是一个被巫统来引开自身问题的手段，再一次的利用宗教来蠱惑民心，分裂人民团结的政策，以达到本身利益。

他表示这些商家可以说是非常冤枉的，因为他们是合法的从批发商那里取货，付了本钱，然后在自家的五金店出售赚取一点点的小利润。

“现在执法单位人员闯进他们的商店，自己本身也无法辨认真假清真漆刷，就把这些漆刷给没收，这种做法是相当不合理的。这些商家可说是赔了夫人又折兵，血本无归。”

陈长锋表示如果执法单位真的要取缔这些不合格的“猪毛刷”，不应该在商家身上下手，反之应该在这些猪毛还未进口前就必须取缔，也就是说在关口时就应该取缔。

自从超市清真手推车，热狗，清真蛋糕以及这次的猪毛刷等以宗教为由的课题不停的重复发生，很难让大马人民不想到这些更本就是国阵巫统及回教党的政治问题。

陈长锋认为砂首长应该展示捍卫砂州自主权的决心，仿效阿迪南公开反驳这些”宗教清真论”，拒絕跟随巫统极端政治手段在砂州蠱惑砂民。