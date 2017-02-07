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沈瑞永相信阿邦佐 續引領砂州邁更好未來

发布于 February 7, 2017


（本报古晋6日讯）潮侨俱乐部新春联欢会永久名誉主席拿督沈瑞永表示，一年之计在于春，不论是国内外的政治、经济环境等，希望大家都能发挥高度智慧，以宏观思维去化危机为转机。
他说，砂州再次迎来一名中庸英明领袖，即拿督阿玛阿邦佐哈里。他相信，新任首长会继续引领砂州迈向更好未来。
故此，他呼吁砂州华社政党、公会团体等秉持大方向，抛弃各自的成见，共同配合新首长的领导下，维护华社应有的权益，造福全体华社社群，及发扬砂州各民族亲善和睦，公平发展，祥和的社会风貌与特色。
他于昨晚出席潮侨俱乐部新春联欢会上致词时也表示，一直以来潮侨俱乐部除了提供乐龄乡亲作为麻将娱乐场所外，也不断积极推动弘扬潮州戏剧、音乐、大锣鼓等珍贵的乡音艺术文化。
同时，潮乐团也非常积极参与本州各地举办的庙庆、节庆，慈善与专场表演文娱活动演出，使难得一见的潮汕音乐曲艺文化的活动，能够走入百姓家共赏，深获好评。
他呼吁广大的潮属乡亲应向潮乐团全体团员对学习弘扬潮汕音乐艺术文化的奉献精神，致以崇高的敬意。
同时，他也希望其他潮属团体也能够给予密切配合，提供潮乐团的活动经费与表演平台，共同推动发展，使潮汕音乐曲艺文化发扬光大，代代传承下去，这也符合有关俱乐部的创会宗旨。
沈瑞永指出，潮侨俱乐部自2005年起，举办潮乡之旅的活动，10年来对搭建砂中两地潮属乡亲互相交流，友好来往的桥梁作出很大的贡献。
每届潮乡之旅都获得砂州各地，甚至西马潮属乡亲的积极响应，届届爆满，赞誉有加。

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