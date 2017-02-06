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沈桂賢：不包括道路水電 政府撥600萬 發展石角

发布于 February 6, 2017
拿督沈桂贤（右3）派发红包给出席的小朋友们。
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（本报古晋5日讯）人联党石角区州议员拿督沈桂贤披露州政府今年会拨出600万令吉，作为石角区的郊区转型计划发展用途，并坦言倘若在来临的国会选举中该党能一举拿下实旦宾国会一席，在双管配合发展下，石角区的繁荣与基建将呈一日千里的崭新面貌。
也是砂地方政府部长的沈桂贤今早出席其选区所举行的大团拜活动上，致辞并受访时如是指出。
他说，作为州议员，州政府今年会拨出600万令吉拨款充作选区上的发展用途，而这笔款额还不包括道路、水电供应等来自其它基金的拨款。
而据他所知，下星期或两个星期后就会得悉今年来自其他部门，如水利灌溉局、工程局等的拨款额总结报告，因此他相信所获得的拨款预计会比600万令吉来得更多。
有鉴于此，他表示本身将会继续改善石角区水供、路灯等问题，并会落实更大的计划，包括增设医疗设施及基建等。
而他更促请石角区拥有土地的地主不要变卖他们的土地，因为在未来五年，该区的土地肯定会增值两倍。
他承诺，石角区将会蜕变，且会有更多的基建发展及改善计划。
“我本身已积极向政府争取在石角区增设中学、警察局及一马诊所，而警察局方面已获得副首相拿督斯里阿末扎希的许可。”
至于交通课题上，他披露将会与工程部部长拿督斯里法迪拉商讨如何改善马当马丽哈路及石角路的交通情况，因为这两条路都涉及到他们俩的选区。
在我的选区可以从州政府方面获得拨款改善，而法迪拉则可从联邦方面获得拨款。

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