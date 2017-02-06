沈桂賢勸民凝聚力量 華裔不團結只能落後

（本报古晋5日讯）砂地方政府部长拿督沈桂贤表示，现今华族同胞要的就是团结，而不是如有心份子般在分散团结，导致成为一盘散沙，若不再团结，砂拉越华人只能自己落后。

“唯有全民团结，尤其是身为华族本身应凝聚力量，才能争取更多政权，实实在在地达致为民服务的目标。”

沈桂贤是于今日中午出席砂拉越诏安会馆新春大团拜，在致辞时指出，石角区就是一个最好的证明，当年的石角，无论任何人做任何事都不会被在乎，唯有在夺下该议席后，掌握政权，才真正开始大肆被发展。

他进一步说，大家可以看到石角区渐渐地被发展，未来五年肯定会有更好的发展，有土地的人千万不要轻易卖掉土地，几年后至少会涨价一倍以上。

“华人不是为了争地位而做政治，我们要的就是凝聚力量，尤其是希望大家给我支持，让我做得更好！同时也给予新首长支持，以便为华社带来更多发展。”

沈桂贤也呼吁华社要看准中国的优势，拉近与中国之间的关系，成为砂州政府与中国之间的桥梁，促进商机。

他指出，如今的中国与20年前完全不同，砂拉越人若要跟中国比较是完全不能的，所以我们要有实际的行动，加强与中国之间的关系，把我们的资源对外宣传，同时引进中国的技术。