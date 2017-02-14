沈同欽促黨中央 「照顧健康」 提早檢驗致命「毒瘤」

（马六甲13日讯）被行动党全国代主席陈国伟形容为“毒瘤”，昨天宣布退党的甲市区国会议员沈同钦反请党中央“照顾健康”。

沈同钦说，就算他、吴良山、林敬贤和陈仲祥4人是“毒瘤”，也算是自动脱落的“毒瘤”。

“我要吁请党中央必须要‘照顾健康’，尽早进行全身检查，以提早检验出体内其他可能致命的‘毒瘤’。

沈同钦说，陈国伟的这番言论让他感到非常搞笑，党中央应该趁着这个“毒瘤”脱落之后，尽快进行身体检查，确保能够继续生存，检查体内是否含有其他潜伏的毒瘤。否则一旦其他毒瘤爆发，反而致命。

他指出，本身也预料到退党后将会迎来排山倒海的批评，事到如今，许多人通过网络或者电话简讯来表达不满，但本身是以平常心看待，因为不同人有不同意见，是可以理解的事情。

沈同钦今早在其服务中心接受记者访问时，针对陈国伟昨天所发表的言论，如是指出。

在昨午的退党记者会后，沈同钦今天一整天都在其服务中心接受各媒体专访，非常忙碌。

他坦言，从昨天辞职至今，并没有任何党中央主要领袖拨电前来询问情况，只有一些国州议员、友党成员、选民及朋友等打来关心。