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汶萊福建會館 321慶新春頒學優金

发布于 February 21, 2017


（本报斯市20日讯）汶莱福建会馆2017丁酉年新春联欢晚会筹委会主席方延和宣布，之前因技术上的问题而展延的丁酉年新春联欢晚会暨第十八届会员子女学优奖励金颁发典礼，将于3月21日于汶莱国际会议中心之Plenary Hall举行。
此外，由于晚会展延至3月21日，该会目前仍接受2016年度会员子女学优奖励金G.C.E“O” Level及G.C.E“A” Level的申请，报名截止日期为3月1日。该会会员受促尽速于截止日期前前往该会秘书处领取表格。
当局请家长们特别注意：同一成绩不得同时申请两个奖励金，特别是G.C.E“O” Level及G.C.E“A” Level的学生。F5或F6用学校名次成绩，次年不可同时以G.C.E“O” Level或G.C.E“A” Level成绩再来申请。
同时，该会吁请所有申请会员子女学优奖励金之家长：勿将其子女之申请表格丢入该会铁门或玻璃门内。若申请人执意丢入铁门或玻璃门内，如有任何遗失，后果自负，该会概不承担任何责任。
以下为汶莱福建会馆第十八届会员子女学优奖励金，G.C.E“O” Level及G.C.E“A” Level之申请规则：
1.中学教育文凭考试（GCE“O”LEVEL）其中五科积分不超过12分者。
2.中学高级文凭考试（GCE“A”LEVEL）至少1A2B或以上者。
3.特别奖：
i.中学教育文凭考试（GCE“O”LEVEL）其中五科积分不超过17分者。
此外，申请人必须缴清会员费，并附上成绩表、证书或奖状影印副本、2寸相片两张（不可以钉），资料不齐全者，将不受理。该会将审核申请者之表格及证件，谨选取最优一项给予表扬。任何具争议性之成绩将由该会小组决定。

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