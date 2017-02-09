池聖賢：車齡為最大限制 值兩三萬二手車最銷

二手车。

（本报诗巫8日讯）汽车营业员池圣贤表示，二手车的汽车行情最通销的是在2至3万的价码。二手车的最大限制是车龄问题，因为一辆车的车龄达10年后，即不能够向银行贷款了。如果不能贷款，就必须以现金购买，但是有能力用现金购买车辆的人士真的少之又少。

本身也售卖二手车的池圣贤表示，市场最受二手车商欢迎的是第二国产车的几个车款，还有丰田的二手汽车。

他说，银行本来就有贷款的条件，只是以前比较放松，现在的通融宽度则比较小。其实每个人民自己也有责任，据实呈报自己的年收入。如果月赚3千，但只呈报1千，那么在处理贷款上，银行也只能以1千为准了。各银行的基本条件都一样，现在如果没有公积金及据实呈报税务，现阶段就很难申请到贷款。

他表示，现在二手车的购买力可说是下跌了50%。其实，很多人买车求安逸，不要因为旧车可能出状况要修理而烦恼，因而选择买新车。保养新车也需要不断出新招，将新设计及好的配件放入新车，以加长汽车的保用期。新车的保用期是5年，买新车者会比较少顾虑。新车的银行贷款利息比旧车低，约2.7%，因为新车比较安心，所以有能力每月还1千令吉贷款的人，他们会选择7到8万的新车。

他说，因为收入不高的关系，很多人无法负担新车的高额贷款数额，所以他们在经济能力考量下，只能选择购买旧车。例如他们的月收入只有1千多，他们不能买5万的新车，而只能购买2至3万的二手车。

他说，二手车商每收一辆车，多数都有信心在一年内卖出，如果真的卖不出，就输一点点了，其实输钱的机会比较少。“如果遇到很冷门或很久的车款，已没有人再去看该车款，很多旧车款也不断被较新的车款取代，所以从现在开始二手车商就会很小心收车。车商的推销手法要对，一个顾客来，如果介绍得对，成交率就很高，所以推销者很重要。”

他续说，如果有一辆车卡在手上多年卖不出，那是因为在多年前收的，而当时收的价钱也比较高。有些会赚钱的车商则宁愿放在店里摆美，也不愿意亏本卖。这样高价收了不愿亏本卖出的旧车货，在业界有剩很多，大家就是抱着摆美的心态。

他指出，有些车很冷门，很难找到二手车的价位，在这样的情况下，就会叫车主把车辆摆在店里卖，卖了才分账。

另外，二手车商邱氏也表示，近年国家的经济不景气，二手车业也面对了极大的考验，希望国家经济可以快速的复苏。