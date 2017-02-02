江賢欽：解決重重困境 詩巫亟需擬定發展大藍圖

砂拉越州元首敦丕显斯里泰益玛目在砂拉越第二财长拿督斯里黄顺舸及华团会长江贤钦陪同下步入会场。

（本报诗巫1日讯）诗巫省华团会长江贤钦表示，诗巫迫切需要拟定一个地方发展大蓝图，来解决当前重重的困境，包括交通系统的重新规划和建造、经济的策划与援助、航空的飞行限制与机票价格的昂贵、中下阶层经济的扶持，以及中小型工业的重建等。

会长江贤钦是在昨晚8时正，假晶木酒店举行的诗巫省华团联合诗巫中华总商会及七大属会所举办的丁酉年新春团拜上致辞时这么说道。

“恭贺拿督阿玛阿邦佐哈里众望所归，接任为砂拉越新首长。我们非常确信，砂拉越在您的带领之下，将进一步迈向繁荣，并取得更大的发展。同时，我也要代表诗巫华团向您致万二分的谢意，在政务繁忙之际，仍然抽空前来与我们同欢共庆，让诗巫华社有着一个非常不一样的新年。”

他说，送走了充满挑战和考验的丙申年，我们经历了动荡不安的经济、原油价格暴跌、令吉贬值。让人欣慰的是，在国人的共同努力及政府的带领下，我们渡过了这个难关，并迎来了新的一年。

江贤钦表示，新年新气象，然而，延续2016年的重重挑战仍然存在。处在这样的环境中，诗巫应该如何打破僵局，重新恢复各领域的动力和生机呢？这是诗巫省华团急切关注的焦点。

他说，尽管位于再生能源走廊的供应线上，诗巫显然并未从中获得足够的经济契机。而在林木业处于下坡的时期，我们甚至缺乏一个新的经济开发领域来填补这个空缺。

他表示，当局推出了2017诗巫旅游年这个项目，但我们的旅游设施，包括酒店、导游、手册、基本设施、人民心态等等，都已经到位了吗？州政府又该如何提供必要的资源，使诗巫的经济，得以透过旅游业的发展，而开辟一条全新的道路？

他也感谢新首长拿督阿玛阿邦佐哈里所领导的新政府，在新的一年里，就在旅游业的发展上，取得了突破性的进展，宣布与中国具权威性旅游业领域进行深入的合作，并签署多项旅游发展项目。同时，州政府也欢迎更多中国的航空公司开启直飞砂州的航线，以促进两地人民的往来及观光。我们希望在州政府注入更多的努力后，砂拉越拥有丰富旅游潜能的城镇，例如诗巫、古晋等，也能像沙巴一样，蜕变成为马来西亚的旅游热点，并迎来更多旅客。

他表示，旅游是一项潜能无限的无烟工业，无论在任何地方都拥有巨大的经济潜能。诗巫这个进入砂州热带雨林区域的门户，拥有丰富的历史文化、多元民族的传统习俗的城市也不例外。然而，却因为缺少了全面的策划，加上航班衔接不易的问题，导致我们难以从旅游发展经济蛋糕中分到一杯羹。