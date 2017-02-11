江賢欽冀詩巫人情味 給華代表團「家的感覺」

诗巫省华团众理事与中国福建省侨办代表团嘉宾合摄于交流会后。

（本报诗巫10日讯）“我相信，砂拉越也一定非常欢迎中国企业来到砂州投资，为砂拉越注入新活力，在双方共同努力下，中砂能在多个方面，尤其是贸易、基础设施建设、教育及文化交流等领域有更多的合作，并且取得巨大的成果。”

诗巫省华团会长江贤钦今日在中国福建省人民政府侨务办公室代表团莅临诗巫省华团并进行的交流会上致辞时，发表了上述谈话。他也望诗巫的小镇风情以及浓浓的人情味，可以带给代表团“远方的家”的感觉。

他说，中国提出的“一带一路倡议”是充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，是中国和平发展，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系的标志。

“中国曾多次在公开场合强调马来西亚是海上丝绸之路东南亚最重要的一站。我们也可以从中国最近对马来西亚所作出的种种投资看见，中国非常重视与马来西亚的合作。”

他强调，“一带一路倡议”其中一个内容就是民心相通，认为文化交流是深化国与国人民之间的了解与友情，是促进人心相通最有效的方式。

“今年四海同春文化汇演在诗巫的演出就是其中一个例子，我们可以感受到，可以看到中国对诗巫释出的好意。我相信，若以此为基，积极进行交流及沟通，将来两地人民一定能在一带一路中受惠。”

另一方面，江贤钦指出，福建省及广东省是海外华侨的侨乡，在马来西亚大部分的华侨都来自这两省，诗巫自然也是不例外，就如他本身是广东人，署理会长应天财、秘书长张昌锦、财政陈则生则都来自福建。

“虽然这里距离祖乡遥远，但让我们感到庆幸的是，诗巫华人不论是在文化、语言还是习俗方面，都获得了非常好的传承及发展，因此，两地在地理上的距离并没有缩减了两地人内心的距离，反而还让我们深深地体会到文化传承的作用及奇妙。”

被譽為詩巫「母親河」

拉讓江催生多行業

（本报诗巫10日讯）诗巫省华团会长江贤钦今日在中国福建省人民政府侨务办公室代表团与该会进行的交流会上，也向来访的团员们介绍诗巫这个位于砂拉越中区的城镇，是砂拉越其中一个较早被开发的区域。

“马来西亚最长的河流拉让江就是诗巫的母亲河，诗巫靠着这条河心脏地带以及居中的地理位置，成为砂拉越运输及交通的重要枢纽，以这个优势催生了不少行业，如造船业、艟舡业等等。”

在人口结构方面，他表示，诗巫主要是以土著伊班人、马兰瑙人及华人组成，而华人中又以福州人最多，再加上诗巫是由中国福州人黄乃裳开埠，因此有“新福州”的称号。

“相比砂拉越其他城镇，诗巫有更多活跃的华人社团，社团活动非常频繁，就以诗巫省华团为例，在2017年就办了数个大活动，如四海同春文化汇演、新春大团拜，以及即将在这个星期天举行的5千人同时挥春创马来西亚纪录的活动。”

同时，江贤钦宣称，诗巫有5间华文独立中学，为全马之冠，华文小学方面也有六十多所，这当中还有不少华小的学生以土著为主，可见华教深受各族欢迎。

“此外，诗巫也有多座华人义山墓地。诗巫华人在传承华人传统文化可说下了许多心血，我们也过着传统的华人节日，如春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、冬至。”

他强调，诗巫华人非常重视这些节日，以春节为例，整体氛围十分热络，甚至还有外地人说过年一定得在诗巫过，因为诗巫过年最热闹。

“这些方方面面的因素，构成了诗巫华人的心理态势，使我们在语言上、文学上认定了华语（也就是普通话）以及母语，如福州话、广东话、客家话、闽南话等等，形成了一种独特的文化基础。”

而在砂拉越，江贤钦指出，中文的使用也非常普及，诗巫更不例外。我们可以看看街道上各大大小小的商店，还有路牌，中文字到处可见，形成了这些让不少中国人惊叹的特殊文化环境。

四海同春獲一致好評

印證馬中兩邦情誼

（本报诗巫10日讯）“在今年1月18日，由中国海外交流协会主办、诗巫省华人社团联合会承办的“文化中国，四海同春”在诗巫民众会堂闪亮登场，吸引了两千五百多名诗巫同胞出席观赏。”

诗巫省华团会长江贤钦今日在中国福建省人民政府侨务办公室代表团与该会进行的交流会上，提出了上述事项。

他强调，这次的文化汇演内容非常丰富精彩，为观众在新春佳节之际呈献了一场丰富多彩的艺术盛宴，获得了诗巫民众的一致好评。

“这场文化盛会能在诗巫举行，对诗巫是一种肯定及鼓励。它是诗巫华社努力不懈的结果，更是中国海外交流协会以及中国驻古晋领事馆对诗巫华团的信任，马中两邦情谊的印证。”

与此同时，江贤钦宣称，今天福建省侨办来到诗巫，是去年11月诗巫省华团拜访中国福建省侨办之后，一项重要的回访。

“去年11月的中国文化之旅，是诗巫省华团配合创会四十周年庆典的系列活动。诗巫省华团组团前往中国梅州、莆田、福州、厦门、潮州、广东观光旅游及拜访当地侨办，以促进彼此间的联系。”

他表示，团员在拜访交流期间受到中国各侨办的热情接待，就文化、投资、教育等方面做出多方面的交流及建议，希望能在未来缔造更多合作的机会，促进两地的经贸发展及文化交流。

“团员们在与侨办工作人员交流联系方面，从多个方面，如历史方面、结构方面介绍诗巫省华团以及诗巫华社。侨办方面则为团员带来了中国闽粤一代的信息，在促进彼此了解方面收获了丰硕的果实。”

令他感到欣喜的是，中国侨办方面迅速给予了最诚挚回应，就在诗巫省华团结束文化之旅的不久之后，福州市侨办就与华团敲定了一项活动计划，即福州侨办派优秀讲师来到诗巫进行“名师巡讲团”教育课程培训。

“这项为期2天的名师巡讲团也获得了本区域不少老师报名参加，反应非常热烈。”

“因此，我们也希望福建省侨办可以与我们联办更多有利于两地华社交流的活动，尤其是文化及学术这一块，希望中国方面能派出民俗学者与我们交流，同时也提供更多传统文化技艺的演出及培训，如中国就曾派剪纸艺术的名师卓燕来到诗巫传授剪纸技艺，获得了诗巫人的踊跃报名参与。”

完善對華人華僑服務

僑辦冀加強亞細安國交流

（本报诗巫10日讯）“我们希望进一步加强与亚细安国之间的交流、互动和联系，尤其在海上丝绸之路的建设方面，特别是华人华侨聚集的地区，需要进一步加强华人华侨在各领域的发展优势。”

中国福建省人民政府侨务办公室主任冯志农今日在拜访诗巫省华团并与该会进行的一项交流会上，提出了上述事项。

他说，中国与马来西亚可以加强在4个领域的合作，即基础建设的合作、贸易商业上的合作、金融上的合作，以及人文交流上的合作。

“例如‘文化中国、四海同春’文化汇演等活动，即是联系民心和情感交流的管道之一，同时亦可在教育、影视、体育、文化等各个领域，有更多的交流和合作的机会。”

他指出，福建省侨办在农历春节期间，带队走访东南亚国家，包括菲律宾、马来西亚和汶莱等国家的华人优侨。

“此次我们趁着新春期间来访的目的，首先是代表福建省侨办向旅居诗巫的华人华侨，致以热切的新春问候，祝愿大家在新的一年里一切顺利安好。”

其次，他表示，诗巫这个地方与中国有着悠久的历史连系，闽清乡贤黄乃裳当年带领一批人力来此开拓荒地，打造基业，为诗巫留下了许多宝贵的财富。而许多年来，华人华侨也在这里生根、发芽、繁衍、壮大。

“随着中国经济的发展，以及对全球贡献的提升，同时对世界的华人华侨的关心也增强，政府对华人华侨的关心和重视也愈加提高。”

他说，前不久国务院专门印发了《国家侨务工作发展纲要（2016-2020）》，对华人华侨的工作提出了工作原则、工作目标和措施，加强国家对海外华人华侨权益的保护、事业的发展及生活状况的关心。

“从福建省的角度也是一样，去年福建省人大通过了《福建省华侨权益保护条例》，对华侨归侨回去后的定居、子女的入学及就业等方面，做了一定的规范，进一步完善法制对华人华侨的服务。”

冯志农表示，去年福建省的GDP总增长速度达到8.5，而全国的增长为6.7，这也意味着，福建省走在全国的前面，人均为1万1千美元。

“与此同时，福建省三大产业为电子信息、石油化工及机械制造，同时在新兴产业方面也取得突破，包括生物制药、互联网、服务业等领域也不断在增强。”

他强调，中央政府对福建省支持的力度经在加强，且中国的发展项目的利好政策都有福建省，这是令人欣慰的。