民達華團體聯會受促 加入晉漢連華總大家庭

（本报古晋8日讯）晋汉连省华总总会长拿督黄良杰希望，民达华团体联委会的16个团体成员可以加入晋汉连省华总的大家庭。

黄良杰是于昨晚出席民达华团体联委会新春团拜晚宴，在致词时如此表示。

他说，民达华团体联委会是由16个在民达华的团体所组成，象征着大家团结一致的精神，是其他社区团体效仿和学习团结精神的对象。

因此黄良杰呼吁民达华团体联委会的16个团体成员可以加入华总，以便更团结的发展业务。

此外，晚宴筹委会主席关伟华在较早前致词时也披露，农历新年是华人传统最受重视的节日，它象征“新的开始”，所谓一年之计在于春就是这个意思。

“多数人在这个时刻，都会回顾过去，展望未来。在新的一年里设定目标，规划行动。这是非常积极和正面举动，值得鼓励的思想。”

他深信，只要不是三分钟热度，积极去做，相信必有收获。

关伟华也提及，民达华区包括住宅区，工业区和河景园区，范围很大，人口也逐年增加。

“记得40年前我们搬来的时候，都是简陋的浮脚屋，现在却已是面目全非，居民的生活已经随着生活的步伐增快节奏，本区的环境与基本设施近年来也获得明显的提升。”

他坦言，目前该区已经有甲必丹的平台来反映民生课题，改善本区的基本设施，惟近来村民也提议，希望地方政府部长沈桂贤医生部长能为他们争取一位本固鲁，希望籍此能更有效的改善本区的民生问题。