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檳警大陣仗 控黑幫大佬

发布于 February 21, 2017
黄长城全程神情淡定地面对媒体镜头。
黄长城全程神情淡定地面对媒体镜头。


（槟城20日讯）槟警顺利扣押22个“24党”黑帮成员上庭，所有被告包括被指为该党“一号人物”的拿督斯里黄长城，皆在刑事法典第130v（1）条文“被认定为有组织性犯罪集团成员”罪名下提控，惟基于辩方律师要求主控官厘清审讯法庭，因此地庭法官宣布所有被告不获保释，案展3月20日过堂。
22个被告是于周一上午8时15分，在大批特警扣押下，以一辆大卡车载抵槟城法庭。
在大卡车尾部，还有多辆警车及反黑组探员护送，以确保上庭过程不发生纰漏。大卡车在进入法庭后，一众被告在警员指示下，分成几组步下卡车，进入法庭的羁留室。这是槟警在近年里，罕见地一次过提控如此大批黑帮组织成员，展示高调的反黑行动。
22个被告都在同一个控状下被提控，根据控状指出，他们个别于2015年1月1日至2017年1月27日或29日期间，在槟城被怀疑是“24党”的党员之一，触犯刑事法典130v（1）条文，罪成可在同样法令下被判。根据罪名，被控者一旦罪成，可被判不少过5年及不超过20年监禁。
通译员在庭内，逐个读出22名被告的华文控状，而被告们也在聆听后，点头表示明白控状内容。基于一众被告是在2012年国家保安（特别措施）法令（SOSMA）下被警方逮捕提控，因此辩方律师哥宾星在通译员念完控状后，向主控官再拉尼要求厘清此案是否在SOSMA法令下接受审讯，以及审讯的法庭。
哥宾星说，若在SOSMA法令下审讯，就必须要移至高庭。
主控官再拉尼回应，由于才刚刚接到控状，因此需要3周时间准备。
地庭法官罗斯兰事后也宣布，22个被告都不获保释，并在一个月之内厘清审讯法庭，因此案件将展延至3月20日过堂。
22个被告中，仅有5人拥有代表律师，他们分别是陈玥錆（代表马志成）、哥宾星（代表黄长城）、阿迪幕兰及马恒德兰（代表杨俊鸿及杨俊兴）以及许日昇（代表庄毅峰）。
主控方则是由再拉尼带领莫哈末法兹兰及林家仪。以上被告名字皆为译音。

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