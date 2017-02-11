檳民清早郵局外守候 鍾靈首日封郵票搶手

（槟城10日讯）锺灵庆祝百年校庆昨日通过大马邮政公司推出的“百年校庆首日封及邮票”，今早在槟州邮局发售掀起抢购热潮，不少民众清早就排队等候购买锺灵首日封及邮票。

锺灵百年校庆首日封及邮票昨日中午12时于该校礼堂主持推介礼，由于昨日适逢大宝森节公假，槟州、吉隆坡、雪州、森美兰及霹雳的邮政分行在今日才正式发售。

不过，不少锺灵校友在较早时已向校方预订，因此在推介日上已率先买到具有收藏价值的首日封及邮票”。

大马邮政公司分别推出4万5千封首日封、3万8千封全张及7千900套配套，而锺灵则订购了5千套。

另外，未把大宝森节列为公假的玻璃市、吉兰丹、登加楼、马六甲、彭亨、沙巴及砂拉越，当地邮局昨日已发售锺灵首日封及邮票。至于吉打及柔佛邮局则在周六（11日）才发售。

邮政公司这次共推出24万张分别包含85仙、95仙及1令吉零5仙的邮票。这些邮票分别印有槟城锺灵中学、锺灵独中及北海锺灵中学的建筑物照片。

全马仅有少数学府有推出首日封及邮票，当中包括大英义中学、马大、马来学院及锺灵中学。

锺灵百年校庆首日封及邮票今日在槟城，短短数个小时内就被扫光，州内多家邮局在中午过后，仅剩一些分散售卖的邮票。

槟城海墘邮政局内的工作人员透露指，该邮政局外最早清晨4时就人有开始在门外守候，早上7时排队队伍已经排到很长了。

他说，该局所售卖的首日封很抢手，在早上11时左右就被扫空，其5令吉的纪念邮票也在同一时间售完，另外印有锺灵100周年纪念的信封，也在中午时分卖光。

来自吉隆坡的该校校友蔡伟明（39岁）表示，他和另2名朋友为了欢庆该校100周年，特地北上出席该校昨晚的宴会，今天多请一天假，在槟城抢购首日封。

他说，他与朋友也是在7时许就到邮政局，惟在他抵达时队伍已经排到邮政局外，他们苦等了大约2小时后，3人成功各别买了3套纪念邮票及首日封做为留念。

“我们也得排队一段时间等待盖上纪念盖章，虽然有一点耗时但都是值得的，而我们较后也会绕道前往北海邮政局盖上另一个纪念盖章后，才会回吉隆坡。”

他还说，在吉隆邮政局坡还有另一套，拥有邮票设计者亲笔签名的首日封，他也要求了他的朋友帮他代购。



