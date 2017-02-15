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機場購物區倒下 金正恩長兄大馬遇害

发布于 February 15, 2017
朝鲜最高领导人金正恩的同父异母哥哥金正男惊传于昨（13）日在马来西亚被杀害，享年45岁。图为他2010年在澳门被拍到的照片。（法新社）
朝鲜最高领导人金正恩的同父异母哥哥金正男惊传于昨（13）日在马来西亚被杀害，享年45岁。图为他2010年在澳门被拍到的照片。（法新社）


（吉隆坡14日综合电）韩国媒体报道说，朝鲜领导人金正恩的同父异母长兄，46岁的金正男昨天在马来西亚遇害。
据BBC中文网指出，韩联社和韩国其他媒体周二引述没有透露姓名的消息来源报道说，金正男周一上午在马来西亚遇害。报道没有给出更多细节。
韩国有线电视网朝鲜电视还报道说，金正男周一上午在马来西亚吉隆坡国际机场被两名女子毒杀。据信这两名女子是朝鲜特工。
韩国政府消息人士说，目前这两名女子在逃。马来西亚警方对记者说，一名朝鲜男子在被从机场送往医院的途中身亡，男子的身份没有被确认。
据苹果日报指出，于14日晚上，大马官方消息指出，正在追查杀害朝鲜男子的嫌犯，警方仍在确认遇害朝鲜男子的身份。
而布城医院急诊部门员工较后也透露，死亡的朝鲜籍男子姓金，生于1970年。官方消息更指出，死在马来西亚机场的朝鲜籍男子并未通过海关检查，是在购物区倒下。
惟较后，大马警方证实死者为金正男，但未能确认死因。

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