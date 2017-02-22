機上5人死亡 飛機墜毀澳購物中心

（澳洲墨尔本21日综合电）澳大利亚当局说，一架载有五人的小型飞机起飞后不久在墨尔本购物中心仓库附近坠毁，5人死亡。

维多利亚州助理警察局长里尼表示，这架包机在从墨尔本艾森顿机场起飞后似乎遭遇“灾难性发动机故障”。

这架小型包机本来飞往塔斯马尼亚国王岛。机上人员全部死亡。

飞机坠毁事件发生在当地时间星期二（2月21日）上午9时，失事飞机是一架双引擎比奇空中国王B200型小型飞机。

事件发生时，购物中心尚未开门营业。

维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯表示，这是特别悲哀的一天，事件是维多利亚30年来最严重的民航事故，有几人死亡。

当地购物中心发言人说，这架小型飞机撞入购物中心后面的仓库，但没有工作人员受伤。

艾森顿机场位于墨尔本市中心西北13公里处，是一个小型飞机机场。

澳大利亚交通安全局表示，将对飞机坠毁事件展开调查。

澳大利亚当地媒体播出的视频片段显示，飞机坠毁后起火，现场升起浓烟。

目击者卡希尔对当地媒体表示，“爆炸后浓烟升起来像个气球，有30米高”。

另一位目击者表示，事件发生时他正在等待购物中心开门，“突然间发生爆炸，然后冒出浓烟。”

警方表示，当局正疏散附近区域居民，附近的双向高速路已被关闭。