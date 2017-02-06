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楊子慶：建議撥5萬 農耕建館基金達9萬

发布于 February 6, 2017
美里农耕公会召开第三十七次会员大会时一瞥。右3为主席杨子庆。
美里农耕公会召开第三十七次会员大会时一瞥。右3为主席杨子庆。


（本报美里5日讯）美里农耕公会主席杨子庆表示，自2006年成立建馆基金委员会以来，该届理事会根据前届理事及委员会所筹备的现款及部长顾问的捐款确认为4万1千令吉。之前的记录为3万1千令吉，其实部长的捐款1万令吉一直都存在公会的定期户口，现今转名为建馆基金。
他说，该届理事会建议拨出5万令吉进入建馆基金，为此该会的建馆基金总计有9万1千令吉。
杨子庆今日上午于该会召开第三十七次会员大会上致词时，发表上述如斯表示。
他说，2017年1月17日副首相兼内阁部长拿督斯里阿末扎希已宣布外劳及非法移民内阁委员会已全面开放聘请外劳而同意发出临时外劳卡。
他续说，雇主则如一般聘请外劳的正常程序缴付人头税，当局将会获得总检察署（ATTORNEY GENERAL CHAMBER）的书面确认后才会发出临时外劳卡。
杨子庆透露，该会也将把马来西亚教育部有承认的大学文凭列入会员子女学优奖励金的申请，并从2014年开始计算。
他指出，今年该会计划6月或7月份去台湾考察，详情有待安排，有兴趣参与的会员到时请即早报名。

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