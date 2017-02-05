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梁振林：提升市民環保醒覺 美里應推行堆肥計劃

发布于 February 5, 2017
拿督沈桂贤鼓励居民将3R的习惯带入日常生活中。（档案照）
拿督沈桂贤鼓励居民将3R的习惯带入日常生活中。（档案照）


（本报美里4日讯）继巴里奥，堆肥计划也应在美里推行，以减少美里市有机垃圾的排放量，并提升本市市民的环保醒觉意识。
美里市议员梁振林在受访时表示，美里河流及海边污染严重，水面上处处可见垃圾漂浮，这些垃圾主要是塑胶瓶子、胶袋、废弃家用品、麻袋、废弃藤制家具及各种相信是工厂丢弃的垃圾，数量之多甚为惊人，让美里的形象大打折扣。
“在河流漂浮或海边的塑料垃圾，当然一部分是因为不良市民所造成，但是有一部分是来自别地。”
他指出，海洋都是贯通的，出现在美里海边的垃圾未必完全是本市市民所為，部分垃圾也有可能是来自别的地区，例如诗巫、民都鲁或沙巴等附近地区。
梁振林说，塑胶是难以溶解的物质，甚至需要数千年才能分解，海洋或河流里的鱼蟹等生物不小心将塑料吞下后，因无法分解而死亡，或渔民将鱼只捕获上来售卖后，鱼蟹体内无法分解的毒素对食用者的健康带来了一定的威胁，也对环境带来很大的伤害。
他续指出，美里市政局在2016年透过“绿化及美化巴里奥”推展儀式上，发出500个堆肥用品，当地居民也开始实行了堆肥计划，同时他们推行了3R（减量化、再利用、再循环），成为巴里奥居民的日常生活习惯。
“市长俞小珊在去年在美里也推行了无塑料袋3.0活动，以降低本市市民使用塑料袋的用量。”
他较后发现，该项活动虽然能降低塑料袋的用量，却无法减少塑料或有机垃圾的生产量，因此他希望市长俞小珊能在美里推广堆肥计划及3R活动，发出2千个堆肥用品予市民，让他们透过各种环保活动，提升他们的环保意识，鼓励居民在日常生活中能做足环保工作，并利用所提供的知识来美化及绿化美里的环境，这样才能减少垃圾的生产量。
在市长俞小珊上任后，他除了重新推行无塑料袋3.0活动外，也积极在推行各项环保活动，因此他承诺将会与市议员们把各项环保活动实行好，其中包括美化公园、推广3R，更希望在美里推广堆肥计划，他相信在推广多个环保活动能减少逾30%的垃圾生产量，将美里打造成一个绿色及宜居住的城市。

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