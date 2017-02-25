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林順平捐100萬 成華總大廈發起人

发布于 February 25, 2017
林顺平（左）移交支票予方天兴。
林顺平（左）移交支票予方天兴。


（吉隆坡24日讯）世界林氏总商会总会长丹斯里林顺平热心华社公益不落人后，资助华总大厦基金100万令吉，成为华总大厦发起人兼华总永久名誉顾问。
林顺平也是帝亿置地集团创办人兼董事经理，他形容华总大厦是我国华社华团精诚团结的象征，也是华裔在我国落地生根，与各民族携手建国，共存共荣的表征。
他对由丹斯里方天兴所领导和发动，耗资高达9千万令吉的华总大厦计划表示赞赏和支持，并形容这是我国华社和华团的一个骄人好成绩。
也是大马林氏宗亲总会执行顾问的林顺平，今天在其办事处移交华总大厦基金支票予华总总会长方天兴仪式上，希望本身这次的抛砖引玉，能够让更多人和团体，继续给予方天兴所领导的华总和华总大厦支持。
他也是马来西亚华裔妇女创业转型基金和一个马来西亚华裔贩商基金信托兼领导人。他也表示，目前这两项基金会获得政府总共融资1亿2千万令吉，主要是为华裔贩商和妇女提供优质的微额贷款便利，受惠人不分党派，目前反应积极，有意创业的华裔应充份利用和申请。另一方面，方天兴除了对林顺平以最实际的行动资助华总大厦，成为其中一位发起人和华总永久名誉顾问的义举表示感激之外，形容为他是一位关心国家和社会，支持华总和华社，让人尊敬的著名企业家。

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