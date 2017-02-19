林淑強：社團健康成長 堅守個人崗位責任

美里明日之星文娱社永久名誉社长林淑强移交宣誓书予社长方孝胜。

（本报美里18日讯）社团服务人人平等，没有高低之分，每个人做好自己的岗位，才能让社团健康成长。

美里明日之星文娱社永久名誉社长拿督林淑强，昨晚出席该社丁酉年新春晚宴暨第6届理事就职典礼上致词时，作出这项谈话。

他认为，领袖不一定是高高在上的人物，只要具备一些良好条件，任谁都可以领导。

他也勉励大家，若想当个好领袖，先肯定自己是独特、有价值、有领导能力。社团的理事代表公众人物，他们的一举一动、一言一语都看在大众的眼里，无论是对内或对外，只要一不小心说了一些不当的话，随时会让自己的形象扣分。

他说，美里明日之星的历史虽然不长，但在过去多年却非常活跃，在本地社团中也占了一席之地，可喜可贺。

无可否认，今天获选成为贵会的理事应该都是很有份量的领袖。对他而言，既然接受这个重任而且即将宣誓就职，理事就务必负起应尽的责任，明知没有酬劳，也不能得过且过。

他简单提出几点领袖应有的素质，若要得到人家的服从及尊重，做每一件事或每一个决定都不能马马虎虎，立场更不能随波逐流，凡事都要以合情合理为佳，不可以样样以自我为中心，免得令人反感。

“有时候，遇到不能马上解决的问题，也不应该什么都不知道，先巧妙将问题用一点时间详细讨论再给予交代。”

他非常鼓励领袖常常提升及充实自己的知识。一个容易叫人失望的领袖是做事不果断，对事情采取犹豫不决的态度。他也要强调的是，有好人际关系的人比较适合当领袖，要时常与同仁沟通而不是我行我素，懂得关心人家，肯定能给领袖加分。

“坦白说，当领袖并不容易，而我相信你们在贵公会已经服务了多年，酸甜苦辣都经历过，应该有很多感触，是不是已经麻木，开始冷淡，很想放弃？领袖一个非常关键的条件是动机。我相信没有一个参加社团服务的人是为着自己的利益。当一个人怀着谋取个人的好处而参加社团公益，到头来吃亏的还是自己。只有大公无私的领袖才会长长久久坐在他的位子上。”

他称，今晚大家相聚在一起，共叙友情，喜迎新年。随着一年的过去，是甜是苦，总算也度过一个战战兢兢忙忙碌的一年。新的一年或许更具挑战。他鼓励大家不要太悲观，一起努力，攀越重重困难的围墙，明天还是充满希望的。