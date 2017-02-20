林淑強：推動旅遊業 冀政府建高速公路

主桌嘉宾一同主持“捞生”仪式，喜气洋洋。

(本报美里19日讯）美里工商会馆每年举办新春联欢会，同时颁发会员子女学优奖励金意义深重，除了鼓励子女努力读书，也借此机会把庆祝农历新年的意义传承给下一代。

美里工商会馆名誉顾问拿督林淑强是于该会馆昨晚在富丽华大酒家举办的丁酉年新春联欢会上致词时，如此表示。

他说，奖励金的金额多寡并不重要，重点是得奖的子女们不要辜负长辈们的期望。

“大家都知道，全世界都面对经济萧条，我却认为在工商界打拼多年的朋友今天最正确的选择应该是善用现在仅有的机遇以应付日益艰巨的挑战。”

林淑强声称，经济不景是全球的问题，与其唉声叹气，坐以待毙过日子，不如勇敢地迎接充满未知数的考验，脚踏实地寻找出路以摆脱困境，因为成功的道路全掌控在自己的手中。

他强调，成功的商家务必多多关注政治趋向，经济走趋，以及国家政策的动向。随着全球经济不稳定的现象日益恶化，这或许是要磨练大家如何找出更有效的方法以踏出成功的一步。

他表示，一个人敢拼才会赢，有句话说“自知者不怨人，知命者不怨天；怨人者穷；怨天者无志”。换句话说，一个自知肚明且懂得掌握自己命运的人从来不会怨天尤人，成天抱怨别人和上天的人，他肯定穷途不得志。

此外，林淑强披露，有一个愿望一直放在他心上，那就是美里自从升市以来都一直很努力推动旅游业，只可惜至今还未有明显的成果。除了本市缺少亮眼的景点，大多数的外国人并不知道美里的所在。虽然尼亚石洞和姆禄国家公园闻名世界，但是两者都不是容易取道到达的目的地。

他相信很多砂拉越的人都希望政府尽快建设道路通往姆禄公园。

“本州2百多万的人大多数没到过姆禄公园，主因是付不起空路昂贵的费用。如果有了道路，最好是高速公路，我觉得赚本地人的钱也是一笔可观的收入。如此一来，姆禄国家公园和尼亚石洞旺盛的日子就指日可待。”

陳國興：提供平台從商機會

工商會館新春聯歡圓滿落幕

(本报美里19日讯）美里工商会馆昨晚在富丽华大酒家三楼举行2017丁酉年新春联欢会，并颁发会员子女学优奖励金，获得奖励金的会员子女共40余名。

筹备会主席陈国兴致欢迎词时表示，工商会是一个渊源流长的组织，分布在全马各地，为会员们谋求福利，维护会员们的家庭安全，生命财产，并提供平台和机会，给予会员们从商和工作机会。

他说，美里工商会馆自成立以来，每年都会在断年期间举办新春联欢会，目的在于联络会员间的感情，让会员和家眷们欢聚一堂，同庆新春。

陈国兴声称，这次丁酉年新春联欢会成功的举行，他要感谢全体名誉顾问、理事会、青年团和妇女组的通力合作，共同筹备，特别要感谢会长拿督斯里刘久健秉承前任会长丹斯里拿督刘贤威的精神，每年赞助会员子女学优奖励金和儿童新春红包以及幸运抽奖等。此外，也感谢永久名誉主席本固鲁林礼钦，主席郑春伟以身作则、身先仕卒的领导，参与全部的筹备活动，并提供意见和协助，给全体青年团员们树立了良好的榜样。