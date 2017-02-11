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林淑強：履行社會責任 達揚辦公益活動

发布于 February 11, 2017


（本报美里10日讯）虽然各行业和领域都面临着类似的挑战，但达扬企业有限公司对于各类企业履行社会责任，始终予以高度重视和鼓励支持，并坚持举办各项社会公益活动。

达扬企业有限公司执行副主席拿督林淑强是在今日在该公司举行的医疗设备和用品移交仪式时，如此表示。

他表示，达扬企业有限公司秉持取之於社会，用之于社会的精神，配合集团展开的“质量、健康、安全与环境”运动月，每年均会主办社会公益活动，以协助社会上不幸群体。去年8月20日以“荧光夜跑（Dayang Glow Run）”形式进行筹款，主要是为美里中央医院增添硬体设施用途。除此之外，史纳汀达扬企业海事俱乐部也于去年的12月18日举办圣诞欢乐义跑活动，并捐款给砂癌症儿童协会和美里卫理希望之家，各获8千100令吉。

林淑强声称，作为一家负责任的上市公司，达扬每年都举办质量、健康、安全与环境（QHSSE）活动，提醒员工职场安全、健康的重要性，同时也从活动中筹款给慈善组织，回馈社会。

讓病患得到更好照護
達揚捐醫院設備藥物

（本报美里10日讯）达扬企业有限公司捐献医疗设备和医药用品给美里中央医院。

这批医疗设备和用品包括2台冷气机、1台自动体外心脏电击去颤器（HeartSine Samaritan Pad），以及2个紧急救助包（Emergency kit）。

这笔捐款是由达扬企业有限公司在2016年8月20日晚在滨海城镇举办的“荧光夜跑（Dayang Glow Run）”活动中所筹获的。

透过捐献这批医疗设备和用品，作为增添美里中央医院硬体设施用途，希望协助医院提升医疗设备，让病患得到更好的照护。

这项医疗设备和用品捐赠移交仪式今早在达扬企业有限公司举行。由达扬企业副执行主席拿督林淑强主持，副董事经理林寿隆、荧光夜跑活动筹备会主席廖新顺等见证，移交给美里中央医院院长黄修儒医生及医务人员。

黃修儒：值得讚揚
達揚關心員工健康

（本报美里10日讯）美里中央医院院长黄修儒医生表示，达扬企业有限公司关注员工的身体和心理健康状况，提倡健康愉悦的生活方式，值得赞扬，从而唤起社会人士对提升僱员健康生活的关注，同时也希望生活在职人士关注体能活动力及健康。

他出席今早在达扬企业有限公司举行的捐赠医疗设备和用品移交仪式时表示，这是美里医院在新春期间所获得的红包大礼。他感谢达扬企业有限公司与广大社会热心人士的热心慈善、倾囊相助，给予医院的关怀和各方面援助，致力于提升与改善医院设备。

黄修儒医生表扬企业展开公益活动履行社会责任的同时所做出的贡献，同时也非常感激达扬企业有限公司透过义跑活动，捐赠医院一些医疗设备与器材，让美里医院拥有足够的设备。

达扬企业副执行主席拿督林淑强（左6）移交所捐赠的医疗设备和用品给美里中央医院院长黄修儒医生时影。图右5起为荧光夜跑活动筹备会主席廖新顺与达扬企业副董事经理林寿隆。
达扬企业副执行主席拿督林淑强（左6）移交所捐赠的医疗设备和用品给美里中央医院院长黄修儒医生时影。图右5起为荧光夜跑活动筹备会主席廖新顺与达扬企业副董事经理林寿隆。
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