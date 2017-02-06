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林洪輝籲發揮團結力量 將漳泉推向新里程碑

发布于 February 6, 2017
捞生。左4为诗巫漳泉公会主席林洪辉，右4为永久名誉主席蔡天成。右3为该会秘书甲必丹沈董妃。
捞生。左4为诗巫漳泉公会主席林洪辉，右4为永久名誉主席蔡天成。右3为该会秘书甲必丹沈董妃。


（本报诗巫5日讯）诗巫漳泉公会主席林洪辉表示，乡亲们趁着新春期间聚在一起，等同是力量的凝聚，所以大家要互相尊重，也要化解心中不愉快的芥蒂，化干戈为玉帛，大家一起和睦共处。大家更要发挥各自的正能量及团结精神，将会务推向新的里程碑。
诗巫漳泉公会于昨晚（4日）下午6时30分，假诗巫晶木酒店举办2017丁酉年新春联欢晚会。该会主席林洪辉致辞时这么表示。
他说，农历新春是华人最重要的传统节日，也是华族的优良传统文化，全世界有华人的地方都会同欢共庆新春佳节。随着时代的变迁，科技的发达与教育程度的提高，大家反而更简单的庆祝新春了。其实，华人不但不可以忘记庆祝新春，而且每年都要庆祝，更要代代相传，使这传统文化生生不息。
他说，散居世界各地的亲朋戚友，每逢过年时分，都会不计金钱及时间，千里迢迢地回家团圆。因为只有短短的几天时间，所以大家都很珍惜这一年见一面的机会。
林洪辉呼吁在外地或本地工作的乡亲们，要尽量安排回家，因为家是最温暖的地方，也是最舒适的温馨避风港。
他说，2016年是艰难的一年；2017年刚开始一个多月，大家仍然面对马币疲弱，百货上涨，经济不景气的大挑战。在这样的时刻，大家一定要脚踏实地，抱着一分耕耘，一分收获的正确心态，来面对2017的经济大挑战。乡亲们要未雨绸缪做好准备，生活要精打细算，最重要的是要量力而为的做事。
最后他说，站在正面积极的角度，2017年处处有生机，大家要把危机化为转机。他也希望国家可以风调雨顺，国泰民安，国民可以过一个舒适的2017年。

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