林思健：新協可設俱樂部 為會員與前會員謀福利

北砂新闻从业员协会接任会长杨万勇（右4）递交邀请信函给行动党砂委员会秘书林思健。

（本报美里21日讯）行动党砂委员会秘书林思健建议，北砂新闻从业员协会可以组织设立合作社或报界俱乐部，共同为现职会员及已退役的前新闻从业员共谋福利及交流平台。

他是今日于歌伦百乐酒店，在接见了北砂新闻从业员协会接任会长杨万勇与出席的北砂新协理事的见面会上，如是指出。

他乐见此建议可以早日实现，更是自荐成为该合作社的法律顾问，并协助办理一些法律上的需求和申请，同时提供各种资讯。

林思健指出，这似乎已成为了未来的合作方针和模式，而且一些已退休的新闻从业员也能提供宝贵的意见、想法和进行交流，将能让大家在同个平台下一起争取更加的福利。

与此同时，他称，全砂传媒参赛的肯雅兰新闻奖（Kenyalang Press Awards）虽然历史悠久，但是所给予的奖项仍是有限，这让一些出色的稿件就此遭埋没或落选，实属可惜。

他也建议增设北砂区新闻奖颁奖典礼，让专属北砂的新闻从业员有机会透过参赛来提升自身的水准。

“这新闻奖颁奖典礼可以由本地社团、团体、政治人物等一起筹集款项来支持，当然行动党美里支部也会给予支援，让属北砂区的新闻从业员可以参赛，为提升自身的写作能力而积极参与。”

他对于本地媒体的贡献表示认可，并希望北砂新协可继续为会员谋取福利。他受邀出席该会在本月28日（星期二）晚上6时30分，于贝园酒店举行的2017至2018年新届理事宣誓就职礼、新春联欢会及颁发会员子女学优奖励金三合一晚宴。

另一方面，在该见面会上，埔奕州议员陈长锋在现场也移交支票至北砂新协，作为该晚宴的活动经费。