林思健促首長落實新政策 建議制定砂州汽油價

（美里1日讯）砂拉越行动党委员会秘书林思健要求新任首长阿邦佐勇敢带来新构思，把砂拉越汽油价格和联邦价格“分身”，降低砂拉越汽油价格。

他是针对汽油价格不断高涨，导致人民怒火冲天而发出上述建议。

“砂拉越的东西样样都比西马贵，是时候我们州政府强硬要求实施本身的汽油价格，让这里有这里的油价来惠及州内人民。”

“阿邦佐掌握90巴仙州议会民意，要敢敢自己来救自己，不要辜负砂选民在州选给予国阵的强大胜利。”

林思健提醒砂首长，执政要新点子，人民才有好日子，人民不想一直听取“华人不是外来者”等乏味言论，因为要做好政府，最起码的功课就是拿出政策来改善人民的生活。当然，整体上涨价不合理，全国普罗大众都身受其害，但是站在砂拉越人民的立场来说，州政府可考虑上述建议，至少让砂人民享受本身出产的石油成果。

“阿邦佐可调用州内数百亿的储备金来津贴汽油，如果砂境内汽油下降，其它物品和开销也会产生连锁的利好效益，这对砂拉越经济会有莫大的帮助。”

他指出，我国RON95汽油的价格在短短一年内已从每公升1令吉60分飙升至如今的每公升2令吉30分，可谓涨幅惊人，所带来的连锁反应立竿见影，人民生活一年比一年辛苦，只能咬紧牙根，多数人只能举债维持每天的基本生活度日，负担非常沉重。

同时是卑尔骚支部主席的林思健指出，我国第二财长说大马不会破产，但是他忘记了人民将会走向破产的风险和边缘，垂死挣扎。“人民贫困，就是国家懦弱，民不富，国又如何强大呢？”

这是每个大马人民应该深思的课题，要摆脱困境，就要撤换国阵联邦政府。

林思健指出，砂拉越是产油国地，联邦只给砂州政府5%石油开采税，如今砂人民还要受汽油涨价影响，成果分享不到，还要付出更大代价，这叫砂人情何以堪。

他呼吁国阵州政府是时候做出实际措施来解救人民，启动自己的津贴、降低汽油价格，然后严防走私牟利活动，确保良策的落实真正使全砂人民受益。