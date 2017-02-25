林廷安：成功籌辦晚會　感謝大家支持付出參與

（本报斯市24日讯）新春联欢晚会暨颁发会员子女学优奖励金筹备会主席林廷安昨晚在汶莱福州十邑同乡会举办的国庆暨新春慰劳宴上，感谢大家给他机会提前学习筹办大型活动，增添他个人阅历。他表示，在筹办过程，或许因欠缺经验，导致一些无可预见的问题和细节，让晚会美中不足，他对此仅代表筹委会向出席者表示歉意，同时他也感恩各位成员的积极付出及参与。

“这过程也让我看到，即使筹办节目多年，也需要各方辅助。感恩创会会长的指导、循循善诱、无私赞助，帮助我一个碌碌无为平庸之辈，带领我投入到铸就辉煌的烘炉之中。”

值得一提的是，世福、马福、砂福的百万令吉捐献为晚会盛况锦上添花、为该会会所大厦增添坚固基石。

此外，他也感谢署理会长的监督，副会长、理事们的全力支援与搭配，得以整合理事会迈向新辉煌。另外还要感恩妇女团呈献迷人舞姿、优雅旋律，表演令人耳目一新，惊艳四座，尖叫不已。

同时，他也感恩青年团青春活泼的接待，在拥有魄力的团长领导、辅助下，让晚会流程更为顺畅。

对于在筹委会会议时对节目内容有所保留，他表示，因为凡外地同乡或艺人客串演出都必须十分谨慎，因此他在会长提示下，仅精简带过，还希望大家包涵与谅解。

同时也说，在整个筹办过程中，各方面的指导与配合，让他近乎上了人生重要的一课。

“最后也感谢会长的指导，让我们胸怀远大、视野宽广、开拓创新；也带领我们高瞻远瞩、内涵深厚、锐意进取。”