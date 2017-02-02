杜特蒂向習近平保證 不參與美「軍事遠征」

（菲律宾马尼拉1日综合电）菲律宾总统杜特蒂透露，他向中国国家主席习近平保证，菲律宾不会参与美国“策划中的远征”。

《菲律宾商报》昨天报道了杜特蒂周一凌晨记者会上的更多讲话。他说：“他们（美国）正在策划远征。去吧，我们不会参与。我要向中国国家主席习近平保证，我会遵守诺言。”

稱中國導彈對準菲

沒能力抵抗

他说，美国在怂恿菲律宾寻求强制执行南中国海国际仲裁裁决。“当我收到（裁决书），我把它看完。我有两个选择：到那里摧毁那些建筑，因为那是我们的；或者是谈判。我看一下我们的资源，我们有能力吗？如果我们有能力，我早就去那里了。我们有能力对抗中国吗？”

他说，在菲律宾的军火库将是美国远征的供应线，这些将先遭袭击，中国导弹离菲律宾很近，对准菲律宾。“我有那么傻会同意吗？是的，咱们是朋友，但你别把我拖下水。菲美条约只是说在宣布战争时……。所以，不要拿菲律宾当诱饵，我不会答应。你想让菲律宾人去死？我们拿什么抵抗？你们让我们全都处在危险中。”

他接着说：“因为中国并不想吵架，而且我已经跟中国国家主席习近平承诺过。我作出庄严的承诺，在我任期内，我们将讨论这个仲裁裁决。至于什么时候？我真的不知道，但在我的任期里，我们会努力。”

杜特蒂说：“他们已经允许我们捕鱼了。所以，大家都开心了。然后，我们开始挖掘石油和其他贵金属，无论钛或是什么。现在……投资正在进来，游客正在前来，有许多事情都在进行中。”

据之前的报道，杜特蒂在上述记者会上告诫美国不要在菲律宾建设军事设施，否则他将废除菲美的军事协议。

他说，美国正在菲律宾建设“军事设施”以存放武器，并已将武器运抵巴拉望（Palawan）、卡加延德奥罗（Cagayan de Oro）和邦板牙省（Pampanga）。“我要告诫美军：别这么做，我不允许……我都不知道他们卸下的武器是不是包括核弹头。”

杜特蒂警告，如果美国坚持要建军事设施，他最后可能废除协议。他说，根据两国1998年签署的《访问部队协议》，美方是不可以在菲律宾领土建立永久性军事设施的。

菲律宾宪法明文禁止外国军队在境内驻军或建设基地和设施，但美菲2014年签署的《加强防务合作协议》准许美军使用菲军事基地、在基地内建设军事设施，以及在菲存放和部署武器。