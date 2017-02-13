李景勝：103年歷史 伯公廟是美里景點

右3起为大伯公庙小组主任郑春伟、拿督陈超耀、市长俞小珊、拿督李景胜、拿督李景胜、方凤金及甲必丹余继春等人在大伯公庙前欣赏舞台上精彩的表演时影。

（本报美里12日讯）砂陆路航空交通安全与旅游助理部长拿督李景胜指出，美里大伯公庙是美里历史最悠久的寺庙，己有103年的历史，更已成为美里市的旅游景点之一。

他于昨晚出席美里华人慈善信托委员会大伯公庙小组庆元宵节晚会上致辞时，如是表示。

他说，大伯公庙牌楼工程完成后，建议配合牌楼工程将继续美化四周工作，尤其是兴建围墙。

李景胜称，保持环境干净是推动旅游发展的重要一环，这也将提升游客对美里市的印象。

“至今还是面对城市垃圾问题，垃圾问题仍然没有解决。”

他说，市政局虽管理维护市镇清洁，但环境清洁卫生也需要靠大家相互配合。市民是否保持环境清洁，都影响游客对美里市的观感。

李景胜呼吁市民保持社区及公众地方环境清洁卫生，携手打造美里成为清洁城市。

伯公廟慶元宵節晚會

各族同胞出席觀賞

（本报美里12日讯）美里华人慈善信托委员会大伯公庙小组昨晚举办庆元宵节晚会，获得各族同胞之热烈欢迎，踊跃出席观赏。

当晚到场围观此项精彩舞狮表演之观众超过一千人。现场的人群把整个庙堂内外挤满。而表演场地更是人山人海，水泄不通，极其热闹。

该庙每一年趁元宵佳节主办此项盛会，主要目的除了借此让各民族同胞能同欢共庆外，也希望能让该庙龙狮团之各组团员在新年期间向华裔同胞及商家拜年贺岁后，能有机会在庙前展现本身之舞龙及狮艺才华，在广大民众前舞龙舞狮献艺，让各族人民可以共同观赏精彩之龙狮表演，并借此推广传统的中华狮艺文化。

大伯公庙小组主任郑春伟致词时表示，很高兴看到这么多善信们前来参与庆元宵节活动，现场热闹滚滚，一片欢乐景象。大家一直以来的支持，这是给予小组的推动力。

他指出，大伯公庙有百多年的历史，在善信的支持及爱护下香火鼎盛，善信众多，已经成为远近闻名的朝拜和旅游胜地。他说，建设中的牌楼工程即将完工，希望牌楼工程完成后，亦有助推动本地的旅游业。

“美里大伯公庙计划任何建设与设施，都有请示大伯公决定，以圣杯问大伯公的意见，再经过大家的商量，包括建设牌楼工程。”

郑春伟表示，接下来的宏愿是配合牌楼美化工作，希望获得善信支持。他称，砂陆路航空交通安全与旅游助理部长拿督李景胜与卑尔骚州议员拿督陈超耀律师是受到市民们肯定的代议士，因此希望可继续支持，以将美里市继续发展下去。

出席活动的包括美里市长俞小珊、美里华人慈善信托委员会署理主席邦曼查杨惠生、秘书余求胜、财政方凤金及全体委员，筹备会成员, 各位社区领袖等。

李旭同：發揚光大

華族民俗傳統各族同樂

（本报美里12日讯）农历新年是典型的中国民俗文化的象征符号，是千年民间传统根深蒂固积淀的传承。在马来西亚，我们不但保留了民俗文化传统，还把它发扬光大，与其他友族共享喜悦。

美里华人慈善信托委员会主席天猛公拿督斯理李旭同昨晚在美里大伯公庙元宵节晚会上致辞时，如是表示。由于不克出席，其讲词则由署理主席邦曼查杨惠生代读。

他说，元宵节是紧接着华人新年后的第一个节庆，一年里的首个月圆夜，是华人的传统节日。

“元宵节也是新年期间在娱乐活动的高潮, 在中国有舞龙、舞狮、还有游花灯，跑旱船、踩高跷, 扭秧歌等等。元宵节在世界各地华人聚居的地方也盛行，我们马来西亚的华裔也同样年年欢庆不衰。正如今晚，我们有歌有舞，有舞狮，舞龙，热闹非凡，喜乐融融。”

他表示，美里大伯公庙今天的兴旺，香火鼎盛是靠全体善信，大众的维护和支持。他代表大伯公庙同仁向大家致谢，同时也感谢晚会筹备会组员们，他们的努力使到晚会能成功举行。