李景勝：提升州內 各區發展 砂把焦點放在旅業

李景胜（右4起）赠送纪念书刊予冯雪晴。右3为市长俞小珊。

（本报美里20日讯）砂土地与空运及安全兼旅游部助理部长拿督李景胜表示，继石油、煤气及造船业，砂州将会把焦点放在旅游业上，提升州内各区发展，同时保护砂州原有的生态环境。

他今早在接受来自广东广播电视台主播冯雪晴的采访时，做出上述谈话。

他指，砂拉越拥有许多大自然旅游景点，然而在推广砂拉越旅游业的同时，砂拉越政府也努力保护大自然环境，例如进行保育工作和推广爱护大自然教育等等。

他称，砂州美里有着许多的自然旅游景点，是个大然的国度，砂州拥有逾20个潜水地点，7个国家公园，而这些旅游景点是在不被破坏的情况下，让游客前往观光，特别是姆鲁国家公园。

“姆鲁国家公园是马来西亚其中一个文化遗产，它仅供小型飞机或直升机降落，并没有通往该国家公园的道路。”

李景胜说，美里是个新的旅游景点，它包围着山海，是个自然的生态环境，游客们前来时可到各种不同景色的旅游胜地，特别是美里的姆鲁国家公园或都山海边，或可选择出海。

此外，砂州也拥有27个种族、文化及传统的民族，这是砂州最大的卖点。他说，游客在游览自然美景的同时，也可享受各族的特色美食，可以说是一举两得。

他强调，在砂州旅游部的努力下，汶莱在数个月前批准了让中国从美里入境的游客申请落地签证。且砂州内阁也在不久前批准直飞入境的中国游客免签证，所以这对中国的游客是非常优厚的条件。

李景胜指，他走偏了中国，在宣传砂拉越的美景时，许多的中国人民都不曾听闻砂州，更并不知道美里市的存在，只有少数的知道沙巴州。

“中国驻古晋付吉军总领事曾向我说，在春节期间，砂州华族欢庆华人农历新年的气氛比中国来得浓郁及传统，是中国没有的特色。”

因此，无论是未曾到访砂拉越或曾经到砂拉越的中国游客，他一律欢迎来到砂拉越，透过砂拉越旅游业者和砂拉越旅游局的安排和介绍，更进一步的认识砂拉越，特别是美里。

另一方面，关于马来西亚第二家园的计划，主要是让外国的退休人士到马来西亚过退休生活，并在这里购屋养老，在包机直飞逐渐促成的情况下，拿督李景胜对于外来投资者的购买力非常有信心。

因此，李景胜强调，砂州随时敞开大门欢迎外来投资者到砂州投资各种业务，他说砂州是个天然资源优越及天然环境非常优厚的地方，因此在这里投资绝对是商家最好的选择。

“如今在第二家园计划的催促下，外来投资者开始攻进房地产业，待旅游业在一两年时间成熟后，那么房地产就更乐观了。”

砂土地与空运及安全兼旅游部助理部长拿督李景胜今早在美乐酒店7楼接受广东广播电视台主播冯雪晴的采访，拿督刘绍慧较后也邀请该电视台一行人与拿督李景胜、卑尔骚州议员拿督陈超耀、市长俞小珊、亚洲太平洋企业家联盟组织主席谭国权等人一同享用午宴。