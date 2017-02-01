李景勝：應用生活中 民眾需了解安全知識

（本报美里31日讯）砂旅游、艺术及文化部助理部长（旅游）拿督李景胜表示，职业安全及卫生协会可以扮演重要及活跃的角色，向社会大众推广安全文化，提升他们的安全意识。

他说，有许多人都忽视安全的重要性，其实安全可是生活的一部分，因此大家必须注重安全，也要拥有基本的安全知识。

“大家除了必须了解安全知识外，也需要应用在日常生活中，从而减少不必要发生的意外。

李景胜是出席美里职业安全与健康实践协会在歌伦百乐酒店汉宫洒楼举办的年宴上致词时，如此指出。

他称，社会需要与职业安全及健康有关的协会，作为与职业安全和卫生局等政府部门的沟通桥梁。

“政府需要职业安全及卫生官，每个私人机构也有职业安全及卫生职员，确保当紧急事件发生时，需要采取什么措施应对问题。此外，为使居民增强避险逃生的意识和技能，最大限度减少伤亡，鼓励每个家庭自少有一人急救员，也就是说掌握自救互救知识和技能。”

他说，意外可随时随地发生， 一切是无可避免的，一旦发生意外，会造成家庭、社会及国家损失不菲，所以各单位需要同心协力，减少不必要的意外发生。

李景胜也期望美里职业安全及卫生协会，在未来的日子举办更多与职业安全及卫生有关的活动，包括举办项目及运动，与民众一同分享相关资讯及经验，教导民众，为社会做出贡献。

另一方面，美里职业安全及健康实践协会主席朱利安佐理博士表示，该协会是个非营利组织。自成立以来，在过去10个月里，主办两场大型活动。接下来，将计划在购物广场主办有关安全及卫生的醒觉活动，同时也计划进入郊区主办活动，希望活动能越办越好，今后希望各位继续给予指导和支持，同时盼政府给予大力支持。

美里职位安全及健康实践协会宗旨是唤醒工友对安全及卫生法律及政策的醒觉、指导会员关于安全与健康的事项、加强政府机构与个人的职业安全及卫生联络、加强各组织与机构的安全及卫生教育、提供加强各组织与机构的安全及卫生教育及提供职业安全及卫生执业者课程。

民众可透过美里职业安全及卫生协会网站（ www. facebook. com/ moshpsmiri）认识更多最新的职业安全及卫生计划、程序、标准、法律及个人的附加价值。