李景勝：吸引學童學習興趣 學校教學應符高科技

砂土地与空运及安全发展助理部长拿督李景胜代表董事部赠送纪念品予即将荣休的美里中华幼儿园园长温雪萍（左7）。

（本报美里7日讯）砂土地与空运及安全发展助理部长拿督李景胜表示，现今的孩子出生在高科技的时代，学校必须给予迎合，使用高科技教学，以吸引他们对学习的兴趣。

李景胜昨晚出席美里中华公学暨美里中华幼儿园董教丁酉年新春联欢会上致词时，发表上述谈话。

他指出，之前到先进国家看到，他们的学校都是使用多媒体教学法，且都非常有成效。

他续说，美中则也使用多媒体来教学，而学生都喜欢这种教学法，大家都认为非常方便，且让学生能快速地学习，同时也可以学习到科技。而今美公也走向多媒体教学，迈向高科技。

他非常赞同该校在新春期间，将学校进行布置，这是一个非常好的教学法，通过布置，让学生了解华人农历新年的传统一习俗，以及它的重要性。

李景胜说，家长及董教师一直以来都非常关注学生的教育，因而无须再组织一个家教协会。

他深信，教师们都有一定的压力，希望学校可以举办课程来抒解老师的压力，此外老师的健康也非常重要，拥有好的体魄，才能教导好的学生。