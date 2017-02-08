首页 新闻 北砂新闻 李景勝：吸引學童學習興趣 學校教學應符高科技

李景勝：吸引學童學習興趣 學校教學應符高科技

发布于 February 8, 2017
砂土地与空运及安全发展助理部长拿督李景胜代表董事部赠送纪念品予即将荣休的美里中华幼儿园园长温雪萍（左7）。
砂土地与空运及安全发展助理部长拿督李景胜代表董事部赠送纪念品予即将荣休的美里中华幼儿园园长温雪萍（左7）。


（本报美里7日讯）砂土地与空运及安全发展助理部长拿督李景胜表示，现今的孩子出生在高科技的时代，学校必须给予迎合，使用高科技教学，以吸引他们对学习的兴趣。
李景胜昨晚出席美里中华公学暨美里中华幼儿园董教丁酉年新春联欢会上致词时，发表上述谈话。
他指出，之前到先进国家看到，他们的学校都是使用多媒体教学法，且都非常有成效。
他续说，美中则也使用多媒体来教学，而学生都喜欢这种教学法，大家都认为非常方便，且让学生能快速地学习，同时也可以学习到科技。而今美公也走向多媒体教学，迈向高科技。
他非常赞同该校在新春期间，将学校进行布置，这是一个非常好的教学法，通过布置，让学生了解华人农历新年的传统一习俗，以及它的重要性。
李景胜说，家长及董教师一直以来都非常关注学生的教育，因而无须再组织一个家教协会。
他深信，教师们都有一定的压力，希望学校可以举办课程来抒解老师的压力，此外老师的健康也非常重要，拥有好的体魄，才能教导好的学生。

  • 新春书法比赛前四名优胜者与红包赞助人李孟桦合摄。右4为冠军张爱玲，右5为李孟桦。

    李政軒：跟上時代腳步 隴西喜迎18新會員

    （本报诗巫7日讯）诗巫陇西公会于昨晚6时30分，假诗巫丽华酒店举行2017丁酉年新春联欢晚会，18位新会员加入该会大家庭。 …
    February 8, 2017
    0 second read
  • 砂资源策划兼企业发展助理部长拿督纳罗登马查依（左2）分发州土地法典第六条文宪报和地契予地主（右3）。

    測量局：征地提升2道路 砂政府發出216賠償支票

    （本报诗巫7日讯）诗巫土地与测量局代局长米希曼丹表示，砂拉越政府将征收17.2186公顷，涉及129洛的土地，作为诗巫丹章朋纳苏和巴都布让的道路提升工程用途。政府当局今早总共发出2…
    February 8, 2017
    6 second read
  • 砂木材工业发展局旗下职员在部长、助理部长及部门高阶行政人员的见证下宣誓廉正。

    全球經濟不定 砂木業收入跌至59億

    （本报古晋7日讯）砂第二资源策划及环境部长拿督阿玛阿旺登雅表示，50年前，木材工业成为砂州生产经济收入的其中一个重要来源，在州政府有效的政策与措施推行下，木材业2015年为砂州创造…
    February 8, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 問題多多 石油博物館亟需維修

    （本报美里7日讯）美里石油博物馆冷气损坏、设施破旧问题迄今乃未解决改善。 …
    February 8, 2017
    0 second read
  • 胖男不幸去世，普通的棺材装不下，只好以订制方式处理。

    260公斤男心臟病亡 制大棺材葬雙人墓穴

    （本报美里7日讯）260公斤重的美里胖男心脏病暴发去世，需入殓特大号棺木，但棺材太大火化场“洞口”太小，无法顺利火化只能土葬，而且选择双穴土葬位。 …
    February 8, 2017
    0 second read
  • 众人进行捞生。

    已有良好溝通合作 李春森不認同設家協

    （本报美里7日讯）董事长李春森表示，一直以来，董事部与校方在提升校内软硬体设备、学生的纪律品行、推动校务发展或举办课外活动及比赛等方面都有着不错的成果，最重要的是，该校教职员一直都…
    February 8, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭