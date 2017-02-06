李景勝：勿被言論誤導 華社應客觀看國內局勢

拿督李景胜(右4)、市长俞小珊(右3)受邀与理事们进行捞生仪式，共庆新年。右2是会长陈鹂飞。

（本报美里5日讯）砂陆空交通与安全暨旅游部长拿督李景胜促请州内华社客观看代国内的局势演变，切勿轻易被一些言论所误导。

他相信本州人民都希望能在和谐的乐土上安居乐业，不过如果国家政治动荡不安、种族关系紧张，人民肯定也无法享有安宁的日子。

无论如何，他认为砂州华社都是幸运的一群，因为州国阵政府采取中庸的路线施政，领袖也以开明的态度允许各民族自由发展文化。

“单单是在美里，便有10多间不同宗教信仰的庙宇，宗教发展可说是百花齐放”，他表示政府除了拨款予这些庙宇，甚至还提供地段兴建宗教场所。

李景胜是出席美里广宁公会丁酉年新春联欢会兼为新届理事就职主持监誓仪式上，如斯表示。会上，他也宣布拨款5000令吉予该会，作为该会的活动经费。

较早时，会长陈鹂飞则呼吁全体理事及会员们全力支持他的领导，以确保会务蒸蒸日上，迈向更高峰。

他透露，本身在去年12月于中国广宁县举行的世界广宁联谊会成立仪式上，有幸获选为副会长之一。

“坦白说，此职责看似简单，实际上绝不容易，最起码必须懂得广东省各市、县及镇上的人文地理和各领导层的联络网。”

他指出，世界联谊会提供全球各地广宁乡亲联谊、团结互动的平台，凝聚大家的力量，共谋发展，发挥彼此的优点与特长。

不过，他认为世界联谊会取得更大的成就，各分会都必须要有基本的结构和能力，才能与世界接轨。