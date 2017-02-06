首页 新闻 北砂新闻 李景勝：勿被言論誤導 華社應客觀看國內局勢

李景勝：勿被言論誤導 華社應客觀看國內局勢

发布于 February 6, 2017
拿督李景胜(右4)、市长俞小珊(右3)受邀与理事们进行捞生仪式，共庆新年。右2是会长陈鹂飞。
拿督李景胜(右4)、市长俞小珊(右3)受邀与理事们进行捞生仪式，共庆新年。右2是会长陈鹂飞。


（本报美里5日讯）砂陆空交通与安全暨旅游部长拿督李景胜促请州内华社客观看代国内的局势演变，切勿轻易被一些言论所误导。
他相信本州人民都希望能在和谐的乐土上安居乐业，不过如果国家政治动荡不安、种族关系紧张，人民肯定也无法享有安宁的日子。
无论如何，他认为砂州华社都是幸运的一群，因为州国阵政府采取中庸的路线施政，领袖也以开明的态度允许各民族自由发展文化。
“单单是在美里，便有10多间不同宗教信仰的庙宇，宗教发展可说是百花齐放”，他表示政府除了拨款予这些庙宇，甚至还提供地段兴建宗教场所。
李景胜是出席美里广宁公会丁酉年新春联欢会兼为新届理事就职主持监誓仪式上，如斯表示。会上，他也宣布拨款5000令吉予该会，作为该会的活动经费。
较早时，会长陈鹂飞则呼吁全体理事及会员们全力支持他的领导，以确保会务蒸蒸日上，迈向更高峰。
他透露，本身在去年12月于中国广宁县举行的世界广宁联谊会成立仪式上，有幸获选为副会长之一。
“坦白说，此职责看似简单，实际上绝不容易，最起码必须懂得广东省各市、县及镇上的人文地理和各领导层的联络网。”
他指出，世界联谊会提供全球各地广宁乡亲联谊、团结互动的平台，凝聚大家的力量，共谋发展，发挥彼此的优点与特长。
不过，他认为世界联谊会取得更大的成就，各分会都必须要有基本的结构和能力，才能与世界接轨。

载入更多相关文章

  • 元首：全民團結為鐵證 阿德南利民政策永存人心

    （本报美里5日讯）敦丕显斯里泰益玛目表示虽已不再从政，但对于已故砂前首长阿德南的从政政策感到敬佩及骄傲，而他所实施的利民政策将永远铭记人民心中。 …
    February 6, 2017
    0 second read
  • 拿督斯里刘久健（左）移交现场慈善乐捐活动筹获的3千376令吉给美里福儿院代表。右起为主席刘汉平与筹备会主席刘恭谋。

    無論事實結果為何 久健：正面態度面對

    （本报美里5日讯）美里彭城刘氏公会会长拿督斯里刘久健呼吁宗亲会员们培养积极的态度，消除所有负面影响与正面影响为伴认清问题，制定目标，接受事实，不论事实是正面的还是消极的。 …
    February 6, 2017
    0 second read
  • 美里农耕公会召开第三十七次会员大会时一瞥。右3为主席杨子庆。

    楊子慶：建議撥5萬 農耕建館基金達9萬

    （本报美里5日讯）美里农耕公会主席杨子庆表示，自2006年成立建馆基金委员会以来，该届理事会根据前届理事及委员会所筹备的现款及部长顾问的捐款确认为4万1千令吉。之前的记录为3万1千…
    February 6, 2017
    2 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭